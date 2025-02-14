Гол Энцо на 35-й отменен из-за толчка соперника в спину. «Брайтон» сделал счет 2:0 спустя 3 минуты
Гол Энцо Фернандеса в ворота «Брайтона» на 35-й минуте отменили.
Полузащитник «Челси» головой замкнул навес с фланга в матче 25-го тура АПЛ. Главный арбитр Крис Кавана принял решение не засчитывать взятие ворот из-за того, что аргентинец подтолкнул соперника Йоэла Велтмана в спину перед ударом.
Три минуты спустя «Брайтон» забил свой второй гол в этой игре – отличился Янкуба Минте.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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