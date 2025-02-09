Рэшфорд и Асенсио дебютировали за «Астон Виллу». Игроки вышли на замену во 2-м тайме матча с «Тоттенхэмом»
Маркус Рэшфорд и Марко Асенсио дебютировали за «Астон Виллу».
Футболисты впервые сыграли за клуб в матче с «Тоттенхэмом» (2:1) в 4-м раунде Кубка Англии.
Рэшфорд, арендованный «Астон Виллой» у «Манчестер Юнайтед», вышел на поле на 66-й минуте вместо Дониэлла Малена. Одновременно с Маркусом в игру вступил Асенсио, перешедший на правах аренды из «ПСЖ» – испанец заменил Леона Бэйли. Оба игрока не отметились результативными действиями.
Изображения: кадры из трансляции ESPN
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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