Рэшфорд и Асенсио дебютировали за «Астон Виллу». Игроки вышли на замену во 2-м тайме матча с «Тоттенхэмом»

Маркус Рэшфорд и Марко Асенсио дебютировали за «Астон Виллу».

Футболисты впервые сыграли за клуб в матче с «Тоттенхэмом » (2:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

Рэшфорд , арендованный «Астон Виллой » у «Манчестер Юнайтед », вышел на поле на 66-й минуте вместо Дониэлла Малена. Одновременно с Маркусом в игру вступил Асенсио, перешедший на правах аренды из «ПСЖ » – испанец заменил Леона Бэйли. Оба игрока не отметились результативными действиями.

Изображения: кадры из трансляции ESPN

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