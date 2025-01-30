Энцо пытается восстановить отношения с экс-женой из-за внимания к ней со стороны партнера по сборной Аргентины. Пара рассталась в октябре, тогда футболист захотел пожить отдельно

Энцо Фернандес мог воссоединиться с бывшей женой из-за ревности.

В октябре инфлюенсер Валентина Сервантес объявила о расставании с полузащитником «Челси». Пара была знакома с дества, в браке у них родились двое детей. Среди причин указывалось желание футболиста «пожить отдельно».

Журналист Даниэль Фава в эфире передачи A la tarde на America TV заявил, что Энцо пытается восстановить отношения с Валентиной после того, как узнал, что один из его партнеров по сборной Аргентины «начал проявлять к ней интерес».

«В последние часы произошло примирение с его бывшей партнершей Валентиной Сервантес. Они снова пытаются воссоединиться. По моей информации, Энцо Фернандес отчаянно пытается вернуть ее, потому что услышал, что один из его партнеров по сборной присматривается к ней», – заявил Фава.

На прошлой неделе пара подкрепила слухи о воссоединении после того, как их якобы заметили целующимися и держащимися за руки в одном из торговых центров Лондона.