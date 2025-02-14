Юран о Гарсии в «Спартаке»: «Есть сомнения. Чемпионат Греции не сильнее РПЛ. «Зенит» более точечно попадает»

Сергей Юран оценил переход Ливая Гарсии из АЕК в «Спартак».

«Спартак» расстался с двумя нападающими: отдали в аренду или разорвали контракт. В этом плане «Зенит » более точечно попадает — приобретаемые игроки действительно соответствуют уровню. По «Зениту» у меня нет сомнений.

А по «Спартаку » есть сомнения, если приобретают нападающего Гарсию из чемпионата Греции, который не сильнее РПЛ. У меня есть сомнения. Дай бог, чтобы мои сомнения не оправдались», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ .