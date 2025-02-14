Юран о Гарсии в «Спартаке»: «Есть сомнения. Чемпионат Греции не сильнее РПЛ. «Зенит» более точечно попадает»
Сергей Юран оценил переход Ливая Гарсии из АЕК в «Спартак».
«Спартак» расстался с двумя нападающими: отдали в аренду или разорвали контракт. В этом плане «Зенит» более точечно попадает — приобретаемые игроки действительно соответствуют уровню. По «Зениту» у меня нет сомнений.
А по «Спартаку» есть сомнения, если приобретают нападающего Гарсию из чемпионата Греции, который не сильнее РПЛ. У меня есть сомнения. Дай бог, чтобы мои сомнения не оправдались», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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