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  • Абаскаль о Гарсии в «Спартаке»: «Мы следили за ним, я включил его в список, но АЕК просил 25 миллионов. Обсуждали и Илича»
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Абаскаль о Гарсии в «Спартаке»: «Мы следили за ним, я включил его в список, но АЕК просил 25 миллионов. Обсуждали и Илича»

Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартак» давно следил за Ливаем Гарсией.

Московский клуб 7 февраля объявил о подписании нападающего АЕК. Сообщалось, что красно-белые заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.

Также сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с «Торино» о трансфере полузащитника Ивана Илича.

«Мы хотели приобрести Гарсию в прошлом сезоне, но АЕК просил около 25 миллионов, и «Спартак» посчитал его слишком дорогим.

Мы следили за ним, я включил его имя в наш список, потому что очень хорошо знаю этого игрока еще с тех пор, когда я тренировал греческий «Волос».

Также, когда я был в «Спартаке», обсуждалась и кандидатура Ивана Илича», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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