Абаскаль о Гарсии в «Спартаке»: «Мы следили за ним, я включил его в список, но АЕК просил 25 миллионов. Обсуждали и Илича»

Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартак» давно следил за Ливаем Гарсией.

Московский клуб 7 февраля объявил о подписании нападающего АЕК. Сообщалось, что красно-белые заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.

Также сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с «Торино » о трансфере полузащитника Ивана Илича.

«Мы хотели приобрести Гарсию в прошлом сезоне, но АЕК просил около 25 миллионов, и «Спартак» посчитал его слишком дорогим.

Мы следили за ним, я включил его имя в наш список, потому что очень хорошо знаю этого игрока еще с тех пор, когда я тренировал греческий «Волос ».

Также, когда я был в «Спартаке», обсуждалась и кандидатура Ивана Илича », – сказал бывший главный тренер «Спартака ».