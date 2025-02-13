Депутат Журова: «Трубин из-за страха не пожал руку Головину, он боится за семью, за осуждение. Спортсменам в Украине поступают угрозы в соцсетях»

Светлана Журова высказалась о поступке Анатолия Трубина.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вновь отказался пожимать руку российскому полузащитнику «Монако » Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.



Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счетом 1:0 в пользу лиссабонской команды.

«Я думаю, что украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин из-за страха не пожал руку Александру Головину. Вопрос не в воспитании. Не хотела бы осуждать Анатолия. Он боится за свою семью, за осуждение.

В социальных сетях поступают угрозы в комментариях спортсменам в Украине . Не защищаю Трубина, но призываю отнестись с пониманием. Когда все это пройдет, россияне и украины буду пожимать друг другу руки. А пока болельщики реагируют на это очень радикально.

Нет же никаких гарантий, что не попадется какой-нибудь сумасшедший, который не только напишет, но и сделает», – заявила депутат Государственной Думы .