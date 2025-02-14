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Дюгарри о Зидане в сборной Франции: «В этом есть смысл. Он не боится провала»

Кристоф Дюгарри заявил, что Зинедин Зидан не боится неудачи в сборной Франции.

Бывший французский нападающий считает, что приход Зидана на пост главного тренера национальной команды после ЧМ-2026 «имеет большой смысл». Ранее Дидье Дешам объявил, что покинет сборную после этого турнира.

В программе Rothen s’enflamme на RMC Sport Дюгарри рассказал, что у Зидана по-прежнему есть желание тренировать национальную сборную. Он отметил, что 52-летний специалист «не боится провала».

Дюгарри об уходе Дешама из сборной Франции в 2026-м: «Мудрое решение, это позволит ему спокойно работать. Всем сердцем надеюсь, что Зидан придет после него»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
logoСборная Франции по футболу
logoЗинедин Зидан
Кристоф Дюгарри
logoЧМ-2026
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