Дешам о тренере сборной Франции: «Зидан – отличный кандидат, естественный и ожидаемый. Но не знаю, захочет ли он»
Дидье Дешам считает Зинедина Зидана хорошим кандидатом на пост тренера Франции.
Дешам уйдет с поста главного тренера сборной после чемпионата мира 2026 года.
«Мы сильно уважаем друг друга. В последний раз мы виделись летом 2023 года, мы должны увидеться снова следующим летом.
Зизу – отличный кандидат [на пост тренера сборной Франции], естественный и, я бы добавил, ожидаемый. Но я не знаю, захочет ли он этого», – сказал Дешам в интервью L’Equipe.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
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