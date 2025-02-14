Дешам о тренере сборной Франции: «Зидан – отличный кандидат, естественный и ожидаемый. Но не знаю, захочет ли он»

Дидье Дешам считает Зинедина Зидана хорошим кандидатом на пост тренера Франции.

Дешам уйдет с поста главного тренера сборной после чемпионата мира 2026 года.

«Мы сильно уважаем друг друга. В последний раз мы виделись летом 2023 года, мы должны увидеться снова следующим летом.

Зизу – отличный кандидат [на пост тренера сборной Франции], естественный и, я бы добавил, ожидаемый. Но я не знаю, захочет ли он этого», – сказал Дешам в интервью L’Equipe.