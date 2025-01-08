Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026: «14 лет – большой срок. Нужно уметь сказать «стоп»
«Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год (улыбается). Я работаю со сборной с 2012-го, контракт рассчитан до 2026 года, до следующего чемпионата мира. А дальше – все, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело четкое решение.
Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла самый высокий уровень. Но 2026 год — очень хороший момент [для расставания].
Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей.
14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более учитывая [высокие] требования. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет», — сказал Дешам.
Под его руководством «трехцветные» выиграли ЧМ-2018 и Лигу наций-2021/22, а также стали серебряными призерами Евро-2016 и ЧМ-2022.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий