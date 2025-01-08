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Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026: «14 лет – большой срок. Нужно уметь сказать «стоп»

Дидье Дешам объявил об уходе с поста тренера сборной Франции после ЧМ-2026.

«Я здесь не для того, чтобы делать объявление, но это будет 2026 год (улыбается). Я работаю со сборной с 2012-го, контракт рассчитан до 2026 года, до следующего чемпионата мира. А дальше – все, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело четкое решение.

Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла самый высокий уровень. Но 2026 год — очень хороший момент [для расставания].

Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. 

14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более учитывая [высокие] требования. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет», — сказал Дешам.

Под его руководством «трехцветные» выиграли ЧМ-2018 и Лигу наций-2021/22, а также стали серебряными призерами Евро-2016 и ЧМ-2022. 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
logoСборная Франции по футболу
logoЧМ-2026
отставки
logoДидье Дешам
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