Дюгарри об уходе Дешама из сборной Франции в 2026-м: «Мудрое решение, это позволит ему спокойно работать. Всем сердцем надеюсь, что Зидан придет после него»
Ранее 56-летний специалист объявил об уходе с поста тренера сборной Франции после ЧМ-2026.
«Приятно получить подтверждение (смеется). Я думаю, что это мудрое решение. Оно много значит, и я считаю, что мы должны поблагодарить его. Надеясь, что этот последний турнир в 2026 году пройдет хорошо. Для Франции, для него, для игроков. С нетерпением жду, пока что-то изменится.
Не могу заглянуть ему в голову, но хочу сказать, что это позволит ему спокойно работать в течение двух лет, принимать собственные решения, не подвергаясь большему давлению. Я думаю, он также понял мнение общественности, которая любит, обожает и благодарит Дешама, считая его отличным тренером, и я близок к тому, чтобы разделить это мнение.
Теперь мы должны понять, как перевернуть страницу, думаю, что люди тоже хотят увидеть что-то новое, поскольку прошло очень много времени. Поэтому мне кажется, что он обеспечивает себе своего рода спокойствие, чтобы иметь возможность спокойно работать.
Я вообще ничего не отправлял и не буду отправлять [Зинедину Зидану]. Но, конечно, мы все надеемся, что именно он придет после 2026 года. Но это его выбор, и он зависит от того, как пройдут обсуждения.
Однако это мое желание, личное желание, которое я лелею уже долгое время. Я надеюсь, что однажды это произойдет. Надеюсь всем сердцем, что это произойдет в 2026 году», – сказал бывший форвард сборной Франции в эфире l’After Foot на RMC.
Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026. Конец 14-летней эпохи
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