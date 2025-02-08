Агент Головина о проблемах с лодыжкой: «Давайте не нагонять жути. Александр сказал, что сейчас все намного лучше. Вчера он выглядел достойно в матче с «ПСЖ»
Агент Александра Головина высказался о проблемах футболиста с лодыжкой.
Ранее полузащитник «Монако» рассказал, что ему приходилось принимать обезболивающее, чтобы не беспокоила лодыжка. Однако сейчас состояние гораздо лучше.
– Нужно ли Головину хирургическое вмешательство?
– Давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути. Александр сказал, что сейчас с лодыжкой все намного лучше. В недельном цикле у него все было в порядке.
Вчера Александр принял участие в важной игре и выглядел достойно в матче с «ПСЖ». Головин продолжает готовиться к следующей игре. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке», – сказал агент Александр Клюев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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