Агент Головина о проблемах с лодыжкой: «Давайте не нагонять жути. Александр сказал, что сейчас все намного лучше. Вчера он выглядел достойно в матче с «ПСЖ»

Агент Александра Головина высказался о проблемах футболиста с лодыжкой.

Ранее полузащитник «Монако » рассказал , что ему приходилось принимать обезболивающее, чтобы не беспокоила лодыжка. Однако сейчас состояние гораздо лучше.

– Нужно ли Головину хирургическое вмешательство?

– Давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути. Александр сказал, что сейчас с лодыжкой все намного лучше. В недельном цикле у него все было в порядке.

Вчера Александр принял участие в важной игре и выглядел достойно в матче с «ПСЖ». Головин продолжает готовиться к следующей игре. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке», – сказал агент Александр Клюев .