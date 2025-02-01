Головина заменили в перерыве матча с «Осером». У хавбека «Монако» травма, возможно
Александр Головин был заменен в перерыве игры с «Осером».
Полузащитник вышел в стартовом составе на матч 20-го тура Лиги 1, но во втором тайме уже не играл.
Marca отмечает, что россиянина заменили из-за травмы.
В этом сезоне Головин провел 16 игр в чемпионате Франции и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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