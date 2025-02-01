Головина заменили в перерыве матча с «Осером». У хавбека «Монако» травма, возможно

Александр Головин был заменен в перерыве игры с «Осером».

Полузащитник вышел в стартовом составе на матч 20-го тура Лиги 1, но во втором тайме уже не играл.

Marca отмечает , что россиянина заменили из-за травмы.

В этом сезоне Головин провел 16 игр в чемпионате Франции и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .