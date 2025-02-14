Пеп о «Сити»: «Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прошлыми сезонами. «Ньюкасл» в хорошей форме, но мы постараемся победить»
Пеп Гвардиола заявил о регрессе «Ман Сити».
«Горожане» примут «Ньюкасл» в 25-м туре АПЛ.
«Ньюкасл» всегда был сложным соперником с тех пор, как команду возглавил Эдди Хау. Они в хорошей форме, это невероятно быстрая команда. Это их заслуга.
Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом прошлых сезонов, но мы играем дома, перед нашими болельщиками, так что постараемся победить», – сказал главный тренер «Сити».
Пеп о проблемах «Сити»: «Мы всегда чувствовали себя комфортно с мячом, сейчас это не так. Приходится полагаться на физику, но в этом мы уступаем»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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