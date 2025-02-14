Пеп о «Сити»: «Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прошлыми сезонами. «Ньюкасл» в хорошей форме, но мы постараемся победить»

Пеп Гвардиола заявил о регрессе «Ман Сити».

«Горожане» примут «Ньюкасл» в 25-м туре АПЛ .

«Ньюкасл » всегда был сложным соперником с тех пор, как команду возглавил Эдди Хау . Они в хорошей форме, это невероятно быстрая команда. Это их заслуга.

Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом прошлых сезонов, но мы играем дома, перед нашими болельщиками, так что постараемся победить», – сказал главный тренер «Сити».

Пеп о проблемах «Сити»: «Мы всегда чувствовали себя комфортно с мячом, сейчас это не так. Приходится полагаться на физику, но в этом мы уступаем»