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«Мне нравится хороший футбол, а не дорогой». Кубо о возможном переходе в саудовскую лигу

Такефуса Кубо высказался о саудовской лиге.

«Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланн» со счетом 2:1 в матче Лиги Европы. Кубо отметился победным голом.

После игры вингеру «Сосьедада» задали вопрос о том, возможен ли его трансфер в чемпионат Саудовской Аравии.

«Мне нравится хороший футбол, а не дорогой», – заявил японец в интервью Marcador.

В текущем сезоне Ла Лиги Кубо забил 4 гола в 23 матчах. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoТакефуса Кубо
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
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