«Мне нравится хороший футбол, а не дорогой». Кубо о возможном переходе в саудовскую лигу
Такефуса Кубо высказался о саудовской лиге.
«Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланн» со счетом 2:1 в матче Лиги Европы. Кубо отметился победным голом.
После игры вингеру «Сосьедада» задали вопрос о том, возможен ли его трансфер в чемпионат Саудовской Аравии.
«Мне нравится хороший футбол, а не дорогой», – заявил японец в интервью Marcador.
В текущем сезоне Ла Лиги Кубо забил 4 гола в 23 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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