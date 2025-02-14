«Мне нравится хороший футбол, а не дорогой». Кубо о возможном переходе в саудовскую лигу

Такефуса Кубо высказался о саудовской лиге.

«Реал Сосьедад » обыграл «Мидтьюлланн» со счетом 2:1 в матче Лиги Европы. Кубо отметился победным голом.

После игры вингеру «Сосьедада» задали вопрос о том, возможен ли его трансфер в чемпионат Саудовской Аравии.

«Мне нравится хороший футбол, а не дорогой», – заявил японец в интервью Marcador.

В текущем сезоне Ла Лиги Кубо забил 4 гола в 23 матчах. Его подробная статистика – здесь.