Бент о Салахе: «Он лучше Роналду в рамках АПЛ. Если составлять команду Премьер-лиги всех времен – выберу Мохамеда»
Даррен Бент заявил, что Мохамед Салах лучше Криштиану Роналду в АПЛ.
«Считаю его одним из величайших игроков в истории Премьер-лиги. Его статистика говорит сама за себя. Он не на вершине моего списка, потому что на первом месте у меня Тьерри Анри.
Но если составлять команду всех времен в Премьер-лиге, на правом фланге мой выбор очевиден. Даже если вы захотите поставить Роналду справа, в рамках АПЛ, я думаю, что Салах лучше.
Если говорить о карьере в целом, то, конечно, Роналду – один из величайших в истории, но в Премьер-лиге – это Салах», – сказал бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Бент.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
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