Бент о Салахе: «Он лучше Роналду в рамках АПЛ. Если составлять команду Премьер-лиги всех времен – выберу Мохамеда»

Даррен Бент заявил, что Мохамед Салах лучше Криштиану Роналду в АПЛ.

«Считаю его одним из величайших игроков в истории Премьер-лиги. Его статистика говорит сама за себя. Он не на вершине моего списка, потому что на первом месте у меня Тьерри Анри.

Но если составлять команду всех времен в Премьер-лиге, на правом фланге мой выбор очевиден. Даже если вы захотите поставить Роналду справа, в рамках АПЛ , я думаю, что Салах лучше.

Если говорить о карьере в целом, то, конечно, Роналду – один из величайших в истории, но в Премьер-лиге – это Салах », – сказал бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Бент.