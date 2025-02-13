У Дурана 4 гола в трех матчах за «Аль-Наср». Купленный за 77+13 млн евро форвард сделал дубль во 2-й игре подряд

Джон Дуран сделал второй дубль подряд в Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра », приобретенный у «Астон Виллы » за 77+13 млн евро, сделал дубль в игре с «Аль-Ахли » в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

За два матча лиги 21-летний колумбиец забил 4 гола: в прошлом туре он сделал дубль в ворота «Аль-Фейхи». Также Дуран сыграл с «Аль-Васлем» в Лиге чемпионов Азии, но не отметился результативными действиями.

Подробно со статистикой Дурана можно ознакомиться здесь .

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