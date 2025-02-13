У Дурана 4 гола в трех матчах за «Аль-Наср». Купленный за 77+13 млн евро форвард сделал дубль во 2-й игре подряд
Джон Дуран сделал второй дубль подряд в Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра», приобретенный у «Астон Виллы» за 77+13 млн евро, сделал дубль в игре с «Аль-Ахли» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
За два матча лиги 21-летний колумбиец забил 4 гола: в прошлом туре он сделал дубль в ворота «Аль-Фейхи». Также Дуран сыграл с «Аль-Васлем» в Лиге чемпионов Азии, но не отметился результативными действиями.
Подробно со статистикой Дурана можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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