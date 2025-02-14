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  • Гладилин об интересе «Спартака» к Саласару: «Это не удар по «Зениту», журналисты создают шумиху. Единственный удар – это выиграть у них чемпионат!»
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Гладилин об интересе «Спартака» к Саласару: «Это не удар по «Зениту», журналисты создают шумиху. Единственный удар – это выиграть у них чемпионат!»

Валерий Гладилин высказался об интересе «Спартака» к Родриго Саласару.

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры с хавбеком «Браги» Родриго Саласаром, которого пытался подписать «Зенит».

«Спартак» не ставит цели наносить каких-то ударов по «Зениту». Если у «Спартака» получится подписать этого Саласара, то это не будет ударом. Единственный удар, который может нанести «Спартак» «Зениту», – это выиграть у них чемпионат!

Все остальное – это ерунда, болтовня. Это вы журналисты все придумываете, создаете шумиху. Причем здесь вообще «перехватить» футболиста?

Если футболист был на просмотре в «Зените», но не договорились, может быть, он не нужен. Если уехал, значит, не подошел. У «Зенита» же нет финансовых проблем. Сейчас игрока может просматривать «Спартак».

Никто и никого не перехватывает! Если подойдет команде и тренеру, то с ним заключат контракт. Может, он и «Спартаку» не подойдет и потом в Самару поедет», – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoБрага
logoРодриго Саласар
logoСпартак
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Валерий Гладилин
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