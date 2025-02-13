«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 7 очков после 24-го тура. «Ноттингем» – третий, «Ман Сити» – пятый, «МЮ» – тринадцатый

«Ливерпуль» на 7 очков опережает «Арсенал» после 24-го тура.

Команда Арне Слота сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2) и набрала 57 очков после 24 туров АПЛ.

На втором месте идет «Арсенал» – 50 очков. У «Ноттингем Форест» 47 баллов, у «Челси» – 43.

По 41 очку набрали «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Горожане занимают пятое место благодаря дополнительным показателям.

«Манчестер Юнайтед» идет на 13-м месте с 29 очками.