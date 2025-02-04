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Кубок1/8 финала

Ле-Ман - ПСЖ: обзор матча

Ле-Ман
Завершен
02
ПСЖ - logo
ПСЖ

О матче

Стадион: Леон-Болле
Главный судья: Абдельлатиф Керраджи
Помощники судьи: Гвенаэль Паскалотти, C. Favre
Резервный судья: Реми Ландри

Личные встречи

Последние 15 игр
2Победы
3Ничьи
10Побед
Товарищеские матчи (клубы). 14.07.2021
ПСЖ
40
Ле-Ман
Кубок лиги. 18.12.2019
Ле-Ман
14
ПСЖ
Кубок. 02.03.2011
ПСЖ
20
Ле-Ман

Видео Ле-Ман - ПСЖ

Трансляция
Ле-Ман - logo
Матч окончен
87’
Желтая карточка
Гонсалу Рамуш
84’
Желтая карточка
Кимпембе
81’
Замена
Пачо   Кимпембе
Замена
Россиньоль   Огга
81’
Замена
Лоре   Ушен
74’
71’
Гол!  Барколя
Пас отдал Мендеш
68’
Замена
Дуэ   Барколя
68’
Замена
Меюлю   Витинья
Замена
Бернардо   Уджани
64’
Замена
Рибелен   Матумона
64’
Замена
Рабийяр   Амир
64’
46’
Замена
Люка Эрнандес   Мендеш
46’
Замена
Загe   Хакими
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Желтая карточка
Меюлю
Желтая карточка
Лоре
32’
25’
Гол!  Дуэ
Пас отдал Гонсалу Рамуш
Желтая карточка
Бернардо
5’
Ле-Ман
Атфу - Бурле, Войер, Йоху, Эйюм, Рибелен - Россиньоль, Лоре, Бернардо - Рабийяр, Гейе
Запасные: Косик, Декок, Матумона, Уджани, Ушен, Ланга, Тронше, Огга, Амир
1тайм
ПСЖ
Сафонов - Люка Эрнандес, Пачо, Бералдо, Загe - Меюлю, Фабиан Руис, Ли Кан Ин - Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Дуэ
Запасные: Тенас, Муке, Хакими, Кимпембе, Мендеш, Тап, Витинья, Дембеле, Барколя
ПСЖ - logo
94'

Трансляцию вел Арсений Калистратов. Всего хорошего!

94'

Финальный свисток!

«ПСЖ» забил по голу в каждом тайме и выбил «Ле-Ман» из Кубка Франции.

92'

Еще один шанс для «манцев».

Гейе открылся на пустом пространстве в штрафной и был готов замыкать, но нерассчитанный прострел Амира из-под защитника пошел на другую часть площадки.

90'

Четыре минуты еще играть командам.

90'

«Ле-Ман» сотворил красоту в конце, Сафонов не подкачал!

Амир с периферии штрафной набросил на свободного Гейе, который сложился и в упор шарахнул ножницами – Матвей вытянулся и вытащил удар в дальний, а в борьбе за отскок в воздухе Амир щелкнул по ноге Мендеша.

87'

Рамуш в центральном круге дернул за руку Йоху и без карточки не ушел.

А «Ле-Ман» решил схитрить и за кадром разыграл свободный без свистка прямым ударом – Сафонов мяч встретил легко, но судья попросил повторить уже после сигнала.

87'

Мягкий наброс Мендеша на дальнюю штангу пролетел мимо всех.

85'

Ушен со стандарта саданул в стенку низом.

Снаряд отскочил в сторону от ворот – удар Гейе с подбора вышел плотнее, но тоже не долетел до створа.

84'

Кимпембе отметил выход на поле карточкой.

Принял на бедро Амира, который убежал от Ли Кан Ина – стандарт для «Ле-Мана» практически с дуги штрафной.

83'

Гейе остро прошивал штрафную прострелом!

Снова фланги атаки «Ле-Мана» разбалансированы – до другой стороны штрафной так никто и не добежал.

81'

Огга вместо Россиньоля.

81'

Долгожданное возвращение Кимпембе на поле.

Преснель доиграет матч вместо Пачо.

80'

Витинья жахнул издали после розыгрыша углового.

Удар потух в штрафной, но атака еще теплилась в ногах парижан. Подбор остался за Хвичей, который выгрыз мяч и, поскользнувшись, неудачно целил в дальний.

78'

Мендеш получил по ногам на подлете к штрафной, «ПСЖ» разыграл стандарт накоротке.

До удара не дошло – мяч передвинулся чуть правее, откуда Хакими смазал резаный пас.

76'

Ли Кан Ин неуклюже сыграл в своей штрафной!

Укрывал корпусом мяч, который не хотел выкатываться за лицевую – Бурле переборол корейца и выдумал прострел на пятаке, который не встретился ни с кем из «манцев».

74'

Вместо Лоре вышел Ушен.

73'

Хакими вырос на острие атаки и не забил после выхода один на один!

Открылся под пас Хвичи, оказавшегося в западне в полуфланге – Атфу мастерски вывалился из ворот и принял удар на себя.

71'

ГООООООООЛ! Барколя вышел на замену и быстренько оформил второй гол.

«ПСЖ» разыграл из обороны и нашел идею на свежем левом фланге. Мендеш прокинул мяч по бровке на Брэдли, который остался незамеченным обороной, прошел в штрафную с фланга и вколотил в упор мимо Атфу.

70'

«Ле-Ман» исполосовал пасами штрафную «ПСЖ» после отбора Россиньоля и контратаки!

Неожиданно красивый треугольник разыграли Уджани, Гейе и Матумона – прострел Матумоны пяткой замыкал Амир, но не прокинул мяч мимо Сафонова.

68'

Витинья и Барколя вышли вместо Меюлю и Дуэ.

67'

«ПСЖ» катает мяч высоко по полю, «Ле-Ман» координированно держит плотные 5-3-2 и не пускает гостей вперед.

64'

Замены у «Ле-Мана».

Рабийяр, Бернардо и Рибелен свое отыграли, Матумона, Уджани и Амир вошли в игру.

63'

Мендеш с фланга пробрасывал мяч на Хвичу, но отпасовал слишком сильно.

61'

«Ле-Ман» включился вовремя и накрыл парижан высоким прессингом!

Хакими потерял мяч на фланге, Бурле подхватил отскок и продолжил штудировать весь фронт атаки – сблизился с дугой штрафной и шарахнул издали прямо в руки Сафонову.

60'

Меюлю классно открылся под пас Хвичи на коротке!

Мяч прокатился мимо пары защитников и настиг Санни в ударной позиции, хлесткий выстрел грохнул рядом со створом.

59'

Хвича стартовал к вертикальному набросу Мендеша, Эйюм поднятой ногой поставил мячу шлагбаум.

58'

«Ле-Ман» скромно навестил штрафную.

Гейе и Бернардо скромно попасовались сбоку от площадки и тихо и мирно ретировались назад по флангу.

56'

Йоху неуверенно сыграл на втором этаже в обороне, поддев заброс головой себе за спину.

Там нашелся Рамуш и пробил с разворота – далеко и мимо.

54'

Ли Кан Ин на правом крыле атаки резал пас на ход Хакими, Войер в подкате выбил на угловой.

На подачу с корнера уверенно вышел Атфу, забрал мяч и пульнул вперед – там из «манцев» не дежурил никто.

53'

Хвича и Меюлю стянули на себя внимание на фланге, оголив полуфланговую зону у штрафной, но ужалить туда не вышло – Ли Кан Ин получил мяч и перевел его на другой фланг.

51'

Меюлю исполнил стандарт метров с тридцати пяти, но мяч был сбит на подлете к штрафной.

50'

Мендеш выловил диагональ Ли Кан Ина и отдал ближе к центру на Меюлю...

В штрафной у Санни не задалось, и «Ле-Ман» выбирался в перспективную контратаку – Бералдо пропустил под собой проникающий пас, но Рабийяр проиграл дуэль Пачо и не ковырнул мяч на пустой фланг в ситуацию один на один.

48'

Гейе проскочил по флангу и встретил Бералдо, но не нашел поддержки в свободных зонах.

С острого угла отчаянно катнул в дальний, Сафонов для приличия прыгнул – снаряд по вихлявшей траектории обогнул штангу.

47'

Хвича открылся слева и прокинул мяч в штрафную на Меюлю.

Санни мяч не укротил, Кварацхелия подлетел за отскоком, но мимо Эйюма не прошел.

46'

Энрике в перерыве освежил фланги.

Мендеш и Хакими вместо Эрнандеса и Заге.

46'

Второй тайм стартовал!

45'

Перерыв!

«ПСЖ» громить соперника не спешит, а «Ле-Ман» не выглядит безнадежно и даже подбирается к чужим воротам.

45'

Лоре со стандарта врезал в стенку, мяч отлетел обратно к нему...

Зарядил удар с лета – снаряд не пошел в створ низом, но мог быть сбит игроком «ПСЖ»: судья угловой не поставил, несмотря на апелляции хозяев.

45'

Дуэ и Заге сожрали Рабийяра на фланге, но проморгали рывок Бурле к ничейному мячу.

Венсан взял игру на себя и полез к штрафной по центру, где нарвался на бедро Меюлю. Санни – горчичник, «Ле-Ману» – стандарт.

45'

Две минуты добавлено к первому тайму.

45'

Хвича и Меюлю организовывали стенку, прижавшись к бровке.

К обратной передаче Санни из неудобной позиции Кварацхелия не успел.

43'

Прострел «Ле-Мана» с правого фланга пролетел над макушкой выпрыгнувшего Рабийяра.

А на другую сторону штрафной из «манцев» не успел забежать никто – Заге остался с мячом в одиночестве.

41'

Хвича пяткой подключил к треугольнику в центре поля Руиса и Дуэ, а затем получил обратный пас и ринулся вперед.

Наброс из штрафной встретился с Заге справа, прострел Йорама тоже не привел к удару – Хвича забрал отскок и отдал на Меюлю, который шлепнул выше ворот.

39'

Войер зряче загрузил на дальнюю, Сафонов неудачно сыграл на выходе, засмотревшись на мяч!

Не рассчитал траекторию и лишь погладил мяч перчаткой – киперу повезло, что удар Рабийяра лбом не задался.

37'

Еще один необычный розыгрыш от «Ле-Мана».

С угла поля мяч направился глубоко назад, и уже оттуда пошла закидушка в гущу игроков – Гейе и Йоху не синхронизировались и не смогли организовать комбинацию, хоть верх и остался за «манцами».

36'

Лоре из центра поля нашел партнера правее...

Прострел игрока «Ле-Мана» ушел на угловой от Бералдо.

35'

«Ле-Ман» продолжает пытаться ловить оборону соперника, играя верхом – Бернардо из центра поля в касание щелкнул заброс далеко на фланг, но там не оказалось никого.

33'

Лоре получил желтую, видимо, за нецензурную реакцию на решение судьи свистнуть фол Пачо на Рабийяре и тем самым сорвать возможную контратаку «Ле-Мана».

31'

Сафонову пришлось вступить в игру после резаного паса Бернардо!

Бурле неожиданно для всех ввинчивался в штрафную в сопровождении Бералдо – Матвей вовремя среагировал и забрал мяч, выдернувшись из створа.

30'

Гейе прибил к земле закидушку со стандарта из глубины, но как следует укротить мяч не сумел.

28'

Прострел Гейе перемахнул через штрафную «ПСЖ» и не нашел никого из «манцев» на другой стороне поля.

27'

Хвича примерился издали.

Встретился со стеной соперников, сместившись к штрафной с левого края, и издали шарахнул рядом со штангой.

25'

ГООООООООЛ! «ПСЖ» открыл счет после ошибки «Ле-Мана».

Хозяева не стеснялись разыгрывать накоротке от ворот и поплатились за это – Рамуш накрыл у штрафной пас Лоре, Дуэ подхватил отскок и, прокинув в штрафную, безжалостно вколотил в дальний.

24'

«ПСЖ» накрыл «Ле-Ман» высоким прессингом и вышел четыре в три!

Дуэ продвинулся к штрафной и издали пробил мимо.

23'

Хвича оказался один на периферии штрафной и прошил вратарскую прострелом!

Йоху успел выпнуть мяч за пределы поля и не попасть в свои – а угловой Ли Кан Ина притянул в перчатки Атфу.

22'

«ПСЖ» попробовал сконструировать что-то на правом крыле.

Заге рвался под проникающий пас Дуэ, но Войер не дал ему до мяча добраться. После неточного выноса Атфу владение снова у гостей.

21'

Дуэ собрал на себя троих на пятаке у углового флажка.

Покрутил ногами и прострелил – не заработал даже аут после блокировки от Рибелена.

20'

«Ле-Ман» еще раз скатался на чужую половину поля.

Руис конвоировал Бернардо, прорвавшегося по флангу, к лицевой и выжал его за пределы поля.

17'

Ли Кан Ин получил по ногам от Россиньоля, Меюлю со стандарта грузил в штрафную.

Оборона «Ле-Мана» была на высоте, подбор остался за Ли Кан Ином – дальний удар направился на трибуны.

16'

Хвича зарядил заброс в сторону маячившего в штрафной Рамуша...

Атфу забрал мяч, перелетевший Гонсалу.

15'

Бурле накрыл перспективный проникающий пас Руиса на Заге, бежавшего по флангу, и подставился под фол.

12'

Гейе чуть-чуть перевисел линию офсайда, откликавшись на закидушку Лоре на пустую половину поля.

«Ле-Ман» явно не стесняется чуть-чуть, но покусывать парижан.

10'

Заге опасно покатил мяч Сафонову в попытке обезвредить стремительный контрвыпад «Ле-Мана» после неудавшегося углового парижан.

Кипер поднялся к центру поля, не стал мудрить и сыграл на вынос.

9'

Эрнандес рванул по флангу и разглядел забег Хвичи в штрафную – прострел Кварацхелии во второй темп угодил в защитника.

8'

Очень хитрый розыгрыш от «Ле-Мана»!

Вместо заброса Бернардо покатил меж линий на Эйюма, который вышел к створу с острого угла, но пробил в сетку с внешней – к тому же, вероятно, был офсайд.

7'

Четверо игроков в белом взяли в коробочку Гейе в центре поля.

Без фола не обошлось – «Ле-Ман» готовит розыгрыш стандарта из глубины.

6'

Бернардо переусердствовал в отборе и грубовато бросился в ноги Дуэ, выводившему мяч из обороны.

5'

«ПСЖ» потерял мяч в перепасовках накоротке, и «Ле-Ман» распрямлял контратаку.

Рабийяр обыгрался в глубине и помог Бурле прорваться в штрафную, где мяч был потерян в борьбе с Бералдо.

4'

«ПСЖ» забрал мяч себе и медитативно подыскивает дыры в обороне соперника, который вперед не выдергивается.

1'

«Ле-Ман» сразу стал показывать настрой.

Хозяева полезли вперед – Бурле прокидывал мяч сквозь фланг, Рабийяр, забрался в пустую зону за обороной и зарядил прострел, но попал в офсайд.

1'

Поехали!

За «ПСЖ» с первых минут сыграют Сафонов, Бералдо, Люка Эрнандес, Пачо, Загe, Фабиан Руис, Меюлю, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Дуэ.

В стартовом составе «Ле-Мана» выйдут Атфу, Бурле, Рибелен, Войер, Йоху, Эйюм, Россиньоль, Лоре, Бернардо, Гейе, Рабийяр.

«ПСЖ» продолжает свой путь во всех трех турнирах. В Лиге 1 парижане обустроились успешно, лигочемпионская кампания тоже набирает обороты – расправится ли «ПСЖ» со своим соперником и в кубке?

«Ле-Ман» барахтается в третьем дивизионе и давненько не добирался до последних стадий кубка. В этом сезоне «манцы» идут бодро и борются за повышение – что они противопоставят суперклубу дома?

Привет! «Ле-Ман» принимает «ПСЖ» в 1/8 Кубка Франции.

Статистика матча

Ле-Ман - logo
x 2
x 3
ПСЖ - logo
Владение мячом
29%
71%
Удары по воротам
9
12
Удары в створ
2
3
Удары мимо
3
8
Заблокированные удары
4
1
Фолы
8
11
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Штрафные удары
11
8

Трансляция Ле-Ман - ПСЖ

События матчаТекстовая трансляция
Ле-Ман - logo
Матч окончен
87’
Желтая карточка
Гонсалу Рамуш
84’
Желтая карточка
Кимпембе
81’
Замена
Пачо   Кимпембе
Замена
Россиньоль   Огга
81’
Замена
Лоре   Ушен
74’
71’
Гол!  Барколя
Пас отдал Мендеш
68’
Замена
Дуэ   Барколя
68’
Замена
Меюлю   Витинья
Замена
Бернардо   Уджани
64’
Замена
Рибелен   Матумона
64’
Замена
Рабийяр   Амир
64’
46’
Замена
Люка Эрнандес   Мендеш
46’
Замена
Загe   Хакими
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Желтая карточка
Меюлю
Желтая карточка
Лоре
32’
25’
Гол!  Дуэ
Пас отдал Гонсалу Рамуш
Желтая карточка
Бернардо
5’
Ле-Ман
Атфу - Бурле, Войер, Йоху, Эйюм, Рибелен - Россиньоль, Лоре, Бернардо - Рабийяр, Гейе
Запасные: Косик, Декок, Матумона, Уджани, Ушен, Ланга, Тронше, Огга, Амир
1тайм
ПСЖ
Сафонов - Люка Эрнандес, Пачо, Бералдо, Загe - Меюлю, Фабиан Руис, Ли Кан Ин - Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Дуэ
Запасные: Тенас, Муке, Хакими, Кимпембе, Мендеш, Тап, Витинья, Дембеле, Барколя
ПСЖ - logo
94'

Трансляцию вел Арсений Калистратов. Всего хорошего!

94'

Финальный свисток!

«ПСЖ» забил по голу в каждом тайме и выбил «Ле-Ман» из Кубка Франции.

92'

Еще один шанс для «манцев».

Гейе открылся на пустом пространстве в штрафной и был готов замыкать, но нерассчитанный прострел Амира из-под защитника пошел на другую часть площадки.

90'

Четыре минуты еще играть командам.

90'

«Ле-Ман» сотворил красоту в конце, Сафонов не подкачал!

Амир с периферии штрафной набросил на свободного Гейе, который сложился и в упор шарахнул ножницами – Матвей вытянулся и вытащил удар в дальний, а в борьбе за отскок в воздухе Амир щелкнул по ноге Мендеша.

87'

Рамуш в центральном круге дернул за руку Йоху и без карточки не ушел.

А «Ле-Ман» решил схитрить и за кадром разыграл свободный без свистка прямым ударом – Сафонов мяч встретил легко, но судья попросил повторить уже после сигнала.

87'

Мягкий наброс Мендеша на дальнюю штангу пролетел мимо всех.

85'

Ушен со стандарта саданул в стенку низом.

Снаряд отскочил в сторону от ворот – удар Гейе с подбора вышел плотнее, но тоже не долетел до створа.

84'

Кимпембе отметил выход на поле карточкой.

Принял на бедро Амира, который убежал от Ли Кан Ина – стандарт для «Ле-Мана» практически с дуги штрафной.

83'

Гейе остро прошивал штрафную прострелом!

Снова фланги атаки «Ле-Мана» разбалансированы – до другой стороны штрафной так никто и не добежал.

81'

Огга вместо Россиньоля.

81'

Долгожданное возвращение Кимпембе на поле.

Преснель доиграет матч вместо Пачо.

80'

Витинья жахнул издали после розыгрыша углового.

Удар потух в штрафной, но атака еще теплилась в ногах парижан. Подбор остался за Хвичей, который выгрыз мяч и, поскользнувшись, неудачно целил в дальний.

78'

Мендеш получил по ногам на подлете к штрафной, «ПСЖ» разыграл стандарт накоротке.

До удара не дошло – мяч передвинулся чуть правее, откуда Хакими смазал резаный пас.

76'

Ли Кан Ин неуклюже сыграл в своей штрафной!

Укрывал корпусом мяч, который не хотел выкатываться за лицевую – Бурле переборол корейца и выдумал прострел на пятаке, который не встретился ни с кем из «манцев».

74'

Вместо Лоре вышел Ушен.

73'

Хакими вырос на острие атаки и не забил после выхода один на один!

Открылся под пас Хвичи, оказавшегося в западне в полуфланге – Атфу мастерски вывалился из ворот и принял удар на себя.

71'

ГООООООООЛ! Барколя вышел на замену и быстренько оформил второй гол.

«ПСЖ» разыграл из обороны и нашел идею на свежем левом фланге. Мендеш прокинул мяч по бровке на Брэдли, который остался незамеченным обороной, прошел в штрафную с фланга и вколотил в упор мимо Атфу.

70'

«Ле-Ман» исполосовал пасами штрафную «ПСЖ» после отбора Россиньоля и контратаки!

Неожиданно красивый треугольник разыграли Уджани, Гейе и Матумона – прострел Матумоны пяткой замыкал Амир, но не прокинул мяч мимо Сафонова.

68'

Витинья и Барколя вышли вместо Меюлю и Дуэ.

67'

«ПСЖ» катает мяч высоко по полю, «Ле-Ман» координированно держит плотные 5-3-2 и не пускает гостей вперед.

64'

Замены у «Ле-Мана».

Рабийяр, Бернардо и Рибелен свое отыграли, Матумона, Уджани и Амир вошли в игру.

63'

Мендеш с фланга пробрасывал мяч на Хвичу, но отпасовал слишком сильно.

61'

«Ле-Ман» включился вовремя и накрыл парижан высоким прессингом!

Хакими потерял мяч на фланге, Бурле подхватил отскок и продолжил штудировать весь фронт атаки – сблизился с дугой штрафной и шарахнул издали прямо в руки Сафонову.

60'

Меюлю классно открылся под пас Хвичи на коротке!

Мяч прокатился мимо пары защитников и настиг Санни в ударной позиции, хлесткий выстрел грохнул рядом со створом.

59'

Хвича стартовал к вертикальному набросу Мендеша, Эйюм поднятой ногой поставил мячу шлагбаум.

58'

«Ле-Ман» скромно навестил штрафную.

Гейе и Бернардо скромно попасовались сбоку от площадки и тихо и мирно ретировались назад по флангу.

56'

Йоху неуверенно сыграл на втором этаже в обороне, поддев заброс головой себе за спину.

Там нашелся Рамуш и пробил с разворота – далеко и мимо.

54'

Ли Кан Ин на правом крыле атаки резал пас на ход Хакими, Войер в подкате выбил на угловой.

На подачу с корнера уверенно вышел Атфу, забрал мяч и пульнул вперед – там из «манцев» не дежурил никто.

53'

Хвича и Меюлю стянули на себя внимание на фланге, оголив полуфланговую зону у штрафной, но ужалить туда не вышло – Ли Кан Ин получил мяч и перевел его на другой фланг.

51'

Меюлю исполнил стандарт метров с тридцати пяти, но мяч был сбит на подлете к штрафной.

50'

Мендеш выловил диагональ Ли Кан Ина и отдал ближе к центру на Меюлю...

В штрафной у Санни не задалось, и «Ле-Ман» выбирался в перспективную контратаку – Бералдо пропустил под собой проникающий пас, но Рабийяр проиграл дуэль Пачо и не ковырнул мяч на пустой фланг в ситуацию один на один.

48'

Гейе проскочил по флангу и встретил Бералдо, но не нашел поддержки в свободных зонах.

С острого угла отчаянно катнул в дальний, Сафонов для приличия прыгнул – снаряд по вихлявшей траектории обогнул штангу.

47'

Хвича открылся слева и прокинул мяч в штрафную на Меюлю.

Санни мяч не укротил, Кварацхелия подлетел за отскоком, но мимо Эйюма не прошел.

46'

Энрике в перерыве освежил фланги.

Мендеш и Хакими вместо Эрнандеса и Заге.

46'

Второй тайм стартовал!

45'

Перерыв!

«ПСЖ» громить соперника не спешит, а «Ле-Ман» не выглядит безнадежно и даже подбирается к чужим воротам.

45'

Лоре со стандарта врезал в стенку, мяч отлетел обратно к нему...

Зарядил удар с лета – снаряд не пошел в створ низом, но мог быть сбит игроком «ПСЖ»: судья угловой не поставил, несмотря на апелляции хозяев.

45'

Дуэ и Заге сожрали Рабийяра на фланге, но проморгали рывок Бурле к ничейному мячу.

Венсан взял игру на себя и полез к штрафной по центру, где нарвался на бедро Меюлю. Санни – горчичник, «Ле-Ману» – стандарт.

45'

Две минуты добавлено к первому тайму.

45'

Хвича и Меюлю организовывали стенку, прижавшись к бровке.

К обратной передаче Санни из неудобной позиции Кварацхелия не успел.

43'

Прострел «Ле-Мана» с правого фланга пролетел над макушкой выпрыгнувшего Рабийяра.

А на другую сторону штрафной из «манцев» не успел забежать никто – Заге остался с мячом в одиночестве.

41'

Хвича пяткой подключил к треугольнику в центре поля Руиса и Дуэ, а затем получил обратный пас и ринулся вперед.

Наброс из штрафной встретился с Заге справа, прострел Йорама тоже не привел к удару – Хвича забрал отскок и отдал на Меюлю, который шлепнул выше ворот.

39'

Войер зряче загрузил на дальнюю, Сафонов неудачно сыграл на выходе, засмотревшись на мяч!

Не рассчитал траекторию и лишь погладил мяч перчаткой – киперу повезло, что удар Рабийяра лбом не задался.

37'

Еще один необычный розыгрыш от «Ле-Мана».

С угла поля мяч направился глубоко назад, и уже оттуда пошла закидушка в гущу игроков – Гейе и Йоху не синхронизировались и не смогли организовать комбинацию, хоть верх и остался за «манцами».

36'

Лоре из центра поля нашел партнера правее...

Прострел игрока «Ле-Мана» ушел на угловой от Бералдо.

35'

«Ле-Ман» продолжает пытаться ловить оборону соперника, играя верхом – Бернардо из центра поля в касание щелкнул заброс далеко на фланг, но там не оказалось никого.

33'

Лоре получил желтую, видимо, за нецензурную реакцию на решение судьи свистнуть фол Пачо на Рабийяре и тем самым сорвать возможную контратаку «Ле-Мана».

31'

Сафонову пришлось вступить в игру после резаного паса Бернардо!

Бурле неожиданно для всех ввинчивался в штрафную в сопровождении Бералдо – Матвей вовремя среагировал и забрал мяч, выдернувшись из створа.

30'

Гейе прибил к земле закидушку со стандарта из глубины, но как следует укротить мяч не сумел.

28'

Прострел Гейе перемахнул через штрафную «ПСЖ» и не нашел никого из «манцев» на другой стороне поля.

27'

Хвича примерился издали.

Встретился со стеной соперников, сместившись к штрафной с левого края, и издали шарахнул рядом со штангой.

25'

ГООООООООЛ! «ПСЖ» открыл счет после ошибки «Ле-Мана».

Хозяева не стеснялись разыгрывать накоротке от ворот и поплатились за это – Рамуш накрыл у штрафной пас Лоре, Дуэ подхватил отскок и, прокинув в штрафную, безжалостно вколотил в дальний.

24'

«ПСЖ» накрыл «Ле-Ман» высоким прессингом и вышел четыре в три!

Дуэ продвинулся к штрафной и издали пробил мимо.

23'

Хвича оказался один на периферии штрафной и прошил вратарскую прострелом!

Йоху успел выпнуть мяч за пределы поля и не попасть в свои – а угловой Ли Кан Ина притянул в перчатки Атфу.

22'

«ПСЖ» попробовал сконструировать что-то на правом крыле.

Заге рвался под проникающий пас Дуэ, но Войер не дал ему до мяча добраться. После неточного выноса Атфу владение снова у гостей.

21'

Дуэ собрал на себя троих на пятаке у углового флажка.

Покрутил ногами и прострелил – не заработал даже аут после блокировки от Рибелена.

20'

«Ле-Ман» еще раз скатался на чужую половину поля.

Руис конвоировал Бернардо, прорвавшегося по флангу, к лицевой и выжал его за пределы поля.

17'

Ли Кан Ин получил по ногам от Россиньоля, Меюлю со стандарта грузил в штрафную.

Оборона «Ле-Мана» была на высоте, подбор остался за Ли Кан Ином – дальний удар направился на трибуны.

16'

Хвича зарядил заброс в сторону маячившего в штрафной Рамуша...

Атфу забрал мяч, перелетевший Гонсалу.

15'

Бурле накрыл перспективный проникающий пас Руиса на Заге, бежавшего по флангу, и подставился под фол.

12'

Гейе чуть-чуть перевисел линию офсайда, откликавшись на закидушку Лоре на пустую половину поля.

«Ле-Ман» явно не стесняется чуть-чуть, но покусывать парижан.

10'

Заге опасно покатил мяч Сафонову в попытке обезвредить стремительный контрвыпад «Ле-Мана» после неудавшегося углового парижан.

Кипер поднялся к центру поля, не стал мудрить и сыграл на вынос.

9'

Эрнандес рванул по флангу и разглядел забег Хвичи в штрафную – прострел Кварацхелии во второй темп угодил в защитника.

8'

Очень хитрый розыгрыш от «Ле-Мана»!

Вместо заброса Бернардо покатил меж линий на Эйюма, который вышел к створу с острого угла, но пробил в сетку с внешней – к тому же, вероятно, был офсайд.

7'

Четверо игроков в белом взяли в коробочку Гейе в центре поля.

Без фола не обошлось – «Ле-Ман» готовит розыгрыш стандарта из глубины.

6'

Бернардо переусердствовал в отборе и грубовато бросился в ноги Дуэ, выводившему мяч из обороны.

5'

«ПСЖ» потерял мяч в перепасовках накоротке, и «Ле-Ман» распрямлял контратаку.

Рабийяр обыгрался в глубине и помог Бурле прорваться в штрафную, где мяч был потерян в борьбе с Бералдо.

4'

«ПСЖ» забрал мяч себе и медитативно подыскивает дыры в обороне соперника, который вперед не выдергивается.

1'

«Ле-Ман» сразу стал показывать настрой.

Хозяева полезли вперед – Бурле прокидывал мяч сквозь фланг, Рабийяр, забрался в пустую зону за обороной и зарядил прострел, но попал в офсайд.

1'

Поехали!

За «ПСЖ» с первых минут сыграют Сафонов, Бералдо, Люка Эрнандес, Пачо, Загe, Фабиан Руис, Меюлю, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Дуэ.

В стартовом составе «Ле-Мана» выйдут Атфу, Бурле, Рибелен, Войер, Йоху, Эйюм, Россиньоль, Лоре, Бернардо, Гейе, Рабийяр.

«ПСЖ» продолжает свой путь во всех трех турнирах. В Лиге 1 парижане обустроились успешно, лигочемпионская кампания тоже набирает обороты – расправится ли «ПСЖ» со своим соперником и в кубке?

«Ле-Ман» барахтается в третьем дивизионе и давненько не добирался до последних стадий кубка. В этом сезоне «манцы» идут бодро и борются за повышение – что они противопоставят суперклубу дома?

Привет! «Ле-Ман» принимает «ПСЖ» в 1/8 Кубка Франции.

Составы

РасстановкаСписок
64’
14  Матумона
64’
13  Уджани
64’
20  Амир
74’
15  Ушен
81’
19  Огга
5-3-2
1  Атфу
11  Бурле
7  Рибелен
5  Войер
4  Йоху
3  Эйюм
6  Россиньоль
8  Лоре
10  Бернардо
9  Рабийяр
2  Гейе
4-3-3
1  Сафонов
3  Люка Эрнандес
5  Пачо
4  Бералдо
2  Загe
6  Меюлю
8  Фабиан Руис
10  Ли Кан Ин
7  Кварацхелия
9  Гонсалу Рамуш
×1
11  Дуэ
46’
12  Хакими
46’
15  Мендеш
68’
17  Витинья
×1
68’
19  Барколя
81’
13  Кимпембе
Ле-Ман
ПСЖ
Остались в запасе
16
FRA
НиколяКосик
Николя
Косик
ВР
12
FRA
НатанДекок
Натан
Декок
ЗЩ
18
FRA
ЗакариЛанга
Закари
Ланга
ПЗ
17
FRA
НатанТронше
Натан
Тронше
НАП
Остались в запасе
16
ESP
АрнауТенас
Арнау
Тенас
ВР
20
PRT
ЛуиМуке
Луи
Муке
ВР
14
FRA
АксельТап
Аксель
Тап
ПЗ
18
FRA
УсманДембеле
Усман
Дембеле
НАП
Тренер
FRA
ПатрикВидейра
Патрик
Видейра
Тренер
ESP
Луис Энрике
Луис Энрике
Не принимают участие
FRA
ИбраимМбайе
Ибраим
Мбайе
НАП