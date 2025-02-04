Видео Ле-Ман - ПСЖ
Пас отдал Мендеш
Пас отдал Гонсалу Рамуш
Трансляцию вел Арсений Калистратов. Всего хорошего!
Финальный свисток!
«ПСЖ» забил по голу в каждом тайме и выбил «Ле-Ман» из Кубка Франции.
Еще один шанс для «манцев».
Гейе открылся на пустом пространстве в штрафной и был готов замыкать, но нерассчитанный прострел Амира из-под защитника пошел на другую часть площадки.
Четыре минуты еще играть командам.
«Ле-Ман» сотворил красоту в конце, Сафонов не подкачал!
Амир с периферии штрафной набросил на свободного Гейе, который сложился и в упор шарахнул ножницами – Матвей вытянулся и вытащил удар в дальний, а в борьбе за отскок в воздухе Амир щелкнул по ноге Мендеша.
Рамуш в центральном круге дернул за руку Йоху и без карточки не ушел.
А «Ле-Ман» решил схитрить и за кадром разыграл свободный без свистка прямым ударом – Сафонов мяч встретил легко, но судья попросил повторить уже после сигнала.
Мягкий наброс Мендеша на дальнюю штангу пролетел мимо всех.
Ушен со стандарта саданул в стенку низом.
Снаряд отскочил в сторону от ворот – удар Гейе с подбора вышел плотнее, но тоже не долетел до створа.
Кимпембе отметил выход на поле карточкой.
Принял на бедро Амира, который убежал от Ли Кан Ина – стандарт для «Ле-Мана» практически с дуги штрафной.
Гейе остро прошивал штрафную прострелом!
Снова фланги атаки «Ле-Мана» разбалансированы – до другой стороны штрафной так никто и не добежал.
Огга вместо Россиньоля.
Долгожданное возвращение Кимпембе на поле.
Преснель доиграет матч вместо Пачо.
Витинья жахнул издали после розыгрыша углового.
Удар потух в штрафной, но атака еще теплилась в ногах парижан. Подбор остался за Хвичей, который выгрыз мяч и, поскользнувшись, неудачно целил в дальний.
Мендеш получил по ногам на подлете к штрафной, «ПСЖ» разыграл стандарт накоротке.
До удара не дошло – мяч передвинулся чуть правее, откуда Хакими смазал резаный пас.
Ли Кан Ин неуклюже сыграл в своей штрафной!
Укрывал корпусом мяч, который не хотел выкатываться за лицевую – Бурле переборол корейца и выдумал прострел на пятаке, который не встретился ни с кем из «манцев».
Вместо Лоре вышел Ушен.
Хакими вырос на острие атаки и не забил после выхода один на один!
Открылся под пас Хвичи, оказавшегося в западне в полуфланге – Атфу мастерски вывалился из ворот и принял удар на себя.
ГООООООООЛ! Барколя вышел на замену и быстренько оформил второй гол.
«ПСЖ» разыграл из обороны и нашел идею на свежем левом фланге. Мендеш прокинул мяч по бровке на Брэдли, который остался незамеченным обороной, прошел в штрафную с фланга и вколотил в упор мимо Атфу.
«Ле-Ман» исполосовал пасами штрафную «ПСЖ» после отбора Россиньоля и контратаки!
Неожиданно красивый треугольник разыграли Уджани, Гейе и Матумона – прострел Матумоны пяткой замыкал Амир, но не прокинул мяч мимо Сафонова.
Витинья и Барколя вышли вместо Меюлю и Дуэ.
«ПСЖ» катает мяч высоко по полю, «Ле-Ман» координированно держит плотные 5-3-2 и не пускает гостей вперед.
Замены у «Ле-Мана».
Рабийяр, Бернардо и Рибелен свое отыграли, Матумона, Уджани и Амир вошли в игру.
Мендеш с фланга пробрасывал мяч на Хвичу, но отпасовал слишком сильно.
«Ле-Ман» включился вовремя и накрыл парижан высоким прессингом!
Хакими потерял мяч на фланге, Бурле подхватил отскок и продолжил штудировать весь фронт атаки – сблизился с дугой штрафной и шарахнул издали прямо в руки Сафонову.
Меюлю классно открылся под пас Хвичи на коротке!
Мяч прокатился мимо пары защитников и настиг Санни в ударной позиции, хлесткий выстрел грохнул рядом со створом.
Хвича стартовал к вертикальному набросу Мендеша, Эйюм поднятой ногой поставил мячу шлагбаум.
«Ле-Ман» скромно навестил штрафную.
Гейе и Бернардо скромно попасовались сбоку от площадки и тихо и мирно ретировались назад по флангу.
Йоху неуверенно сыграл на втором этаже в обороне, поддев заброс головой себе за спину.
Там нашелся Рамуш и пробил с разворота – далеко и мимо.
Ли Кан Ин на правом крыле атаки резал пас на ход Хакими, Войер в подкате выбил на угловой.
На подачу с корнера уверенно вышел Атфу, забрал мяч и пульнул вперед – там из «манцев» не дежурил никто.
Хвича и Меюлю стянули на себя внимание на фланге, оголив полуфланговую зону у штрафной, но ужалить туда не вышло – Ли Кан Ин получил мяч и перевел его на другой фланг.
Меюлю исполнил стандарт метров с тридцати пяти, но мяч был сбит на подлете к штрафной.
Мендеш выловил диагональ Ли Кан Ина и отдал ближе к центру на Меюлю...
В штрафной у Санни не задалось, и «Ле-Ман» выбирался в перспективную контратаку – Бералдо пропустил под собой проникающий пас, но Рабийяр проиграл дуэль Пачо и не ковырнул мяч на пустой фланг в ситуацию один на один.
Гейе проскочил по флангу и встретил Бералдо, но не нашел поддержки в свободных зонах.
С острого угла отчаянно катнул в дальний, Сафонов для приличия прыгнул – снаряд по вихлявшей траектории обогнул штангу.
Хвича открылся слева и прокинул мяч в штрафную на Меюлю.
Санни мяч не укротил, Кварацхелия подлетел за отскоком, но мимо Эйюма не прошел.
Энрике в перерыве освежил фланги.
Мендеш и Хакими вместо Эрнандеса и Заге.
Второй тайм стартовал!
Перерыв!
«ПСЖ» громить соперника не спешит, а «Ле-Ман» не выглядит безнадежно и даже подбирается к чужим воротам.
Лоре со стандарта врезал в стенку, мяч отлетел обратно к нему...
Зарядил удар с лета – снаряд не пошел в створ низом, но мог быть сбит игроком «ПСЖ»: судья угловой не поставил, несмотря на апелляции хозяев.
Дуэ и Заге сожрали Рабийяра на фланге, но проморгали рывок Бурле к ничейному мячу.
Венсан взял игру на себя и полез к штрафной по центру, где нарвался на бедро Меюлю. Санни – горчичник, «Ле-Ману» – стандарт.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Хвича и Меюлю организовывали стенку, прижавшись к бровке.
К обратной передаче Санни из неудобной позиции Кварацхелия не успел.
Прострел «Ле-Мана» с правого фланга пролетел над макушкой выпрыгнувшего Рабийяра.
А на другую сторону штрафной из «манцев» не успел забежать никто – Заге остался с мячом в одиночестве.
Хвича пяткой подключил к треугольнику в центре поля Руиса и Дуэ, а затем получил обратный пас и ринулся вперед.
Наброс из штрафной встретился с Заге справа, прострел Йорама тоже не привел к удару – Хвича забрал отскок и отдал на Меюлю, который шлепнул выше ворот.
Войер зряче загрузил на дальнюю, Сафонов неудачно сыграл на выходе, засмотревшись на мяч!
Не рассчитал траекторию и лишь погладил мяч перчаткой – киперу повезло, что удар Рабийяра лбом не задался.
Еще один необычный розыгрыш от «Ле-Мана».
С угла поля мяч направился глубоко назад, и уже оттуда пошла закидушка в гущу игроков – Гейе и Йоху не синхронизировались и не смогли организовать комбинацию, хоть верх и остался за «манцами».
Лоре из центра поля нашел партнера правее...
Прострел игрока «Ле-Мана» ушел на угловой от Бералдо.
«Ле-Ман» продолжает пытаться ловить оборону соперника, играя верхом – Бернардо из центра поля в касание щелкнул заброс далеко на фланг, но там не оказалось никого.
Лоре получил желтую, видимо, за нецензурную реакцию на решение судьи свистнуть фол Пачо на Рабийяре и тем самым сорвать возможную контратаку «Ле-Мана».
Сафонову пришлось вступить в игру после резаного паса Бернардо!
Бурле неожиданно для всех ввинчивался в штрафную в сопровождении Бералдо – Матвей вовремя среагировал и забрал мяч, выдернувшись из створа.
Гейе прибил к земле закидушку со стандарта из глубины, но как следует укротить мяч не сумел.
Прострел Гейе перемахнул через штрафную «ПСЖ» и не нашел никого из «манцев» на другой стороне поля.
Хвича примерился издали.
Встретился со стеной соперников, сместившись к штрафной с левого края, и издали шарахнул рядом со штангой.
ГООООООООЛ! «ПСЖ» открыл счет после ошибки «Ле-Мана».
Хозяева не стеснялись разыгрывать накоротке от ворот и поплатились за это – Рамуш накрыл у штрафной пас Лоре, Дуэ подхватил отскок и, прокинув в штрафную, безжалостно вколотил в дальний.
«ПСЖ» накрыл «Ле-Ман» высоким прессингом и вышел четыре в три!
Дуэ продвинулся к штрафной и издали пробил мимо.
Хвича оказался один на периферии штрафной и прошил вратарскую прострелом!
Йоху успел выпнуть мяч за пределы поля и не попасть в свои – а угловой Ли Кан Ина притянул в перчатки Атфу.
«ПСЖ» попробовал сконструировать что-то на правом крыле.
Заге рвался под проникающий пас Дуэ, но Войер не дал ему до мяча добраться. После неточного выноса Атфу владение снова у гостей.
Дуэ собрал на себя троих на пятаке у углового флажка.
Покрутил ногами и прострелил – не заработал даже аут после блокировки от Рибелена.
«Ле-Ман» еще раз скатался на чужую половину поля.
Руис конвоировал Бернардо, прорвавшегося по флангу, к лицевой и выжал его за пределы поля.
Ли Кан Ин получил по ногам от Россиньоля, Меюлю со стандарта грузил в штрафную.
Оборона «Ле-Мана» была на высоте, подбор остался за Ли Кан Ином – дальний удар направился на трибуны.
Хвича зарядил заброс в сторону маячившего в штрафной Рамуша...
Атфу забрал мяч, перелетевший Гонсалу.
Бурле накрыл перспективный проникающий пас Руиса на Заге, бежавшего по флангу, и подставился под фол.
Гейе чуть-чуть перевисел линию офсайда, откликавшись на закидушку Лоре на пустую половину поля.
«Ле-Ман» явно не стесняется чуть-чуть, но покусывать парижан.
Заге опасно покатил мяч Сафонову в попытке обезвредить стремительный контрвыпад «Ле-Мана» после неудавшегося углового парижан.
Кипер поднялся к центру поля, не стал мудрить и сыграл на вынос.
Эрнандес рванул по флангу и разглядел забег Хвичи в штрафную – прострел Кварацхелии во второй темп угодил в защитника.
Очень хитрый розыгрыш от «Ле-Мана»!
Вместо заброса Бернардо покатил меж линий на Эйюма, который вышел к створу с острого угла, но пробил в сетку с внешней – к тому же, вероятно, был офсайд.
Четверо игроков в белом взяли в коробочку Гейе в центре поля.
Без фола не обошлось – «Ле-Ман» готовит розыгрыш стандарта из глубины.
Бернардо переусердствовал в отборе и грубовато бросился в ноги Дуэ, выводившему мяч из обороны.
«ПСЖ» потерял мяч в перепасовках накоротке, и «Ле-Ман» распрямлял контратаку.
Рабийяр обыгрался в глубине и помог Бурле прорваться в штрафную, где мяч был потерян в борьбе с Бералдо.
«ПСЖ» забрал мяч себе и медитативно подыскивает дыры в обороне соперника, который вперед не выдергивается.
«Ле-Ман» сразу стал показывать настрой.
Хозяева полезли вперед – Бурле прокидывал мяч сквозь фланг, Рабийяр, забрался в пустую зону за обороной и зарядил прострел, но попал в офсайд.
Поехали!
За «ПСЖ» с первых минут сыграют Сафонов, Бералдо, Люка Эрнандес, Пачо, Загe, Фабиан Руис, Меюлю, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Дуэ.
В стартовом составе «Ле-Мана» выйдут Атфу, Бурле, Рибелен, Войер, Йоху, Эйюм, Россиньоль, Лоре, Бернардо, Гейе, Рабийяр.
«ПСЖ» продолжает свой путь во всех трех турнирах. В Лиге 1 парижане обустроились успешно, лигочемпионская кампания тоже набирает обороты – расправится ли «ПСЖ» со своим соперником и в кубке?
«Ле-Ман» барахтается в третьем дивизионе и давненько не добирался до последних стадий кубка. В этом сезоне «манцы» идут бодро и борются за повышение – что они противопоставят суперклубу дома?
Привет! «Ле-Ман» принимает «ПСЖ» в 1/8 Кубка Франции.
Трансляция Ле-Ман - ПСЖ
Пас отдал Мендеш
Пас отдал Гонсалу Рамуш
Трансляцию вел Арсений Калистратов. Всего хорошего!
Финальный свисток!
«ПСЖ» забил по голу в каждом тайме и выбил «Ле-Ман» из Кубка Франции.
Еще один шанс для «манцев».
Гейе открылся на пустом пространстве в штрафной и был готов замыкать, но нерассчитанный прострел Амира из-под защитника пошел на другую часть площадки.
Четыре минуты еще играть командам.
«Ле-Ман» сотворил красоту в конце, Сафонов не подкачал!
Амир с периферии штрафной набросил на свободного Гейе, который сложился и в упор шарахнул ножницами – Матвей вытянулся и вытащил удар в дальний, а в борьбе за отскок в воздухе Амир щелкнул по ноге Мендеша.
Рамуш в центральном круге дернул за руку Йоху и без карточки не ушел.
А «Ле-Ман» решил схитрить и за кадром разыграл свободный без свистка прямым ударом – Сафонов мяч встретил легко, но судья попросил повторить уже после сигнала.
Мягкий наброс Мендеша на дальнюю штангу пролетел мимо всех.
Ушен со стандарта саданул в стенку низом.
Снаряд отскочил в сторону от ворот – удар Гейе с подбора вышел плотнее, но тоже не долетел до створа.
Кимпембе отметил выход на поле карточкой.
Принял на бедро Амира, который убежал от Ли Кан Ина – стандарт для «Ле-Мана» практически с дуги штрафной.
Гейе остро прошивал штрафную прострелом!
Снова фланги атаки «Ле-Мана» разбалансированы – до другой стороны штрафной так никто и не добежал.
Огга вместо Россиньоля.
Долгожданное возвращение Кимпембе на поле.
Преснель доиграет матч вместо Пачо.
Витинья жахнул издали после розыгрыша углового.
Удар потух в штрафной, но атака еще теплилась в ногах парижан. Подбор остался за Хвичей, который выгрыз мяч и, поскользнувшись, неудачно целил в дальний.
Мендеш получил по ногам на подлете к штрафной, «ПСЖ» разыграл стандарт накоротке.
До удара не дошло – мяч передвинулся чуть правее, откуда Хакими смазал резаный пас.
Ли Кан Ин неуклюже сыграл в своей штрафной!
Укрывал корпусом мяч, который не хотел выкатываться за лицевую – Бурле переборол корейца и выдумал прострел на пятаке, который не встретился ни с кем из «манцев».
Вместо Лоре вышел Ушен.
Хакими вырос на острие атаки и не забил после выхода один на один!
Открылся под пас Хвичи, оказавшегося в западне в полуфланге – Атфу мастерски вывалился из ворот и принял удар на себя.
ГООООООООЛ! Барколя вышел на замену и быстренько оформил второй гол.
«ПСЖ» разыграл из обороны и нашел идею на свежем левом фланге. Мендеш прокинул мяч по бровке на Брэдли, который остался незамеченным обороной, прошел в штрафную с фланга и вколотил в упор мимо Атфу.
«Ле-Ман» исполосовал пасами штрафную «ПСЖ» после отбора Россиньоля и контратаки!
Неожиданно красивый треугольник разыграли Уджани, Гейе и Матумона – прострел Матумоны пяткой замыкал Амир, но не прокинул мяч мимо Сафонова.
Витинья и Барколя вышли вместо Меюлю и Дуэ.
«ПСЖ» катает мяч высоко по полю, «Ле-Ман» координированно держит плотные 5-3-2 и не пускает гостей вперед.
Замены у «Ле-Мана».
Рабийяр, Бернардо и Рибелен свое отыграли, Матумона, Уджани и Амир вошли в игру.
Мендеш с фланга пробрасывал мяч на Хвичу, но отпасовал слишком сильно.
«Ле-Ман» включился вовремя и накрыл парижан высоким прессингом!
Хакими потерял мяч на фланге, Бурле подхватил отскок и продолжил штудировать весь фронт атаки – сблизился с дугой штрафной и шарахнул издали прямо в руки Сафонову.
Меюлю классно открылся под пас Хвичи на коротке!
Мяч прокатился мимо пары защитников и настиг Санни в ударной позиции, хлесткий выстрел грохнул рядом со створом.
Хвича стартовал к вертикальному набросу Мендеша, Эйюм поднятой ногой поставил мячу шлагбаум.
«Ле-Ман» скромно навестил штрафную.
Гейе и Бернардо скромно попасовались сбоку от площадки и тихо и мирно ретировались назад по флангу.
Йоху неуверенно сыграл на втором этаже в обороне, поддев заброс головой себе за спину.
Там нашелся Рамуш и пробил с разворота – далеко и мимо.
Ли Кан Ин на правом крыле атаки резал пас на ход Хакими, Войер в подкате выбил на угловой.
На подачу с корнера уверенно вышел Атфу, забрал мяч и пульнул вперед – там из «манцев» не дежурил никто.
Хвича и Меюлю стянули на себя внимание на фланге, оголив полуфланговую зону у штрафной, но ужалить туда не вышло – Ли Кан Ин получил мяч и перевел его на другой фланг.
Меюлю исполнил стандарт метров с тридцати пяти, но мяч был сбит на подлете к штрафной.
Мендеш выловил диагональ Ли Кан Ина и отдал ближе к центру на Меюлю...
В штрафной у Санни не задалось, и «Ле-Ман» выбирался в перспективную контратаку – Бералдо пропустил под собой проникающий пас, но Рабийяр проиграл дуэль Пачо и не ковырнул мяч на пустой фланг в ситуацию один на один.
Гейе проскочил по флангу и встретил Бералдо, но не нашел поддержки в свободных зонах.
С острого угла отчаянно катнул в дальний, Сафонов для приличия прыгнул – снаряд по вихлявшей траектории обогнул штангу.
Хвича открылся слева и прокинул мяч в штрафную на Меюлю.
Санни мяч не укротил, Кварацхелия подлетел за отскоком, но мимо Эйюма не прошел.
Энрике в перерыве освежил фланги.
Мендеш и Хакими вместо Эрнандеса и Заге.
Второй тайм стартовал!
Перерыв!
«ПСЖ» громить соперника не спешит, а «Ле-Ман» не выглядит безнадежно и даже подбирается к чужим воротам.
Лоре со стандарта врезал в стенку, мяч отлетел обратно к нему...
Зарядил удар с лета – снаряд не пошел в створ низом, но мог быть сбит игроком «ПСЖ»: судья угловой не поставил, несмотря на апелляции хозяев.
Дуэ и Заге сожрали Рабийяра на фланге, но проморгали рывок Бурле к ничейному мячу.
Венсан взял игру на себя и полез к штрафной по центру, где нарвался на бедро Меюлю. Санни – горчичник, «Ле-Ману» – стандарт.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Хвича и Меюлю организовывали стенку, прижавшись к бровке.
К обратной передаче Санни из неудобной позиции Кварацхелия не успел.
Прострел «Ле-Мана» с правого фланга пролетел над макушкой выпрыгнувшего Рабийяра.
А на другую сторону штрафной из «манцев» не успел забежать никто – Заге остался с мячом в одиночестве.
Хвича пяткой подключил к треугольнику в центре поля Руиса и Дуэ, а затем получил обратный пас и ринулся вперед.
Наброс из штрафной встретился с Заге справа, прострел Йорама тоже не привел к удару – Хвича забрал отскок и отдал на Меюлю, который шлепнул выше ворот.
Войер зряче загрузил на дальнюю, Сафонов неудачно сыграл на выходе, засмотревшись на мяч!
Не рассчитал траекторию и лишь погладил мяч перчаткой – киперу повезло, что удар Рабийяра лбом не задался.
Еще один необычный розыгрыш от «Ле-Мана».
С угла поля мяч направился глубоко назад, и уже оттуда пошла закидушка в гущу игроков – Гейе и Йоху не синхронизировались и не смогли организовать комбинацию, хоть верх и остался за «манцами».
Лоре из центра поля нашел партнера правее...
Прострел игрока «Ле-Мана» ушел на угловой от Бералдо.
«Ле-Ман» продолжает пытаться ловить оборону соперника, играя верхом – Бернардо из центра поля в касание щелкнул заброс далеко на фланг, но там не оказалось никого.
Лоре получил желтую, видимо, за нецензурную реакцию на решение судьи свистнуть фол Пачо на Рабийяре и тем самым сорвать возможную контратаку «Ле-Мана».
Сафонову пришлось вступить в игру после резаного паса Бернардо!
Бурле неожиданно для всех ввинчивался в штрафную в сопровождении Бералдо – Матвей вовремя среагировал и забрал мяч, выдернувшись из створа.
Гейе прибил к земле закидушку со стандарта из глубины, но как следует укротить мяч не сумел.
Прострел Гейе перемахнул через штрафную «ПСЖ» и не нашел никого из «манцев» на другой стороне поля.
Хвича примерился издали.
Встретился со стеной соперников, сместившись к штрафной с левого края, и издали шарахнул рядом со штангой.
ГООООООООЛ! «ПСЖ» открыл счет после ошибки «Ле-Мана».
Хозяева не стеснялись разыгрывать накоротке от ворот и поплатились за это – Рамуш накрыл у штрафной пас Лоре, Дуэ подхватил отскок и, прокинув в штрафную, безжалостно вколотил в дальний.
«ПСЖ» накрыл «Ле-Ман» высоким прессингом и вышел четыре в три!
Дуэ продвинулся к штрафной и издали пробил мимо.
Хвича оказался один на периферии штрафной и прошил вратарскую прострелом!
Йоху успел выпнуть мяч за пределы поля и не попасть в свои – а угловой Ли Кан Ина притянул в перчатки Атфу.
«ПСЖ» попробовал сконструировать что-то на правом крыле.
Заге рвался под проникающий пас Дуэ, но Войер не дал ему до мяча добраться. После неточного выноса Атфу владение снова у гостей.
Дуэ собрал на себя троих на пятаке у углового флажка.
Покрутил ногами и прострелил – не заработал даже аут после блокировки от Рибелена.
«Ле-Ман» еще раз скатался на чужую половину поля.
Руис конвоировал Бернардо, прорвавшегося по флангу, к лицевой и выжал его за пределы поля.
Ли Кан Ин получил по ногам от Россиньоля, Меюлю со стандарта грузил в штрафную.
Оборона «Ле-Мана» была на высоте, подбор остался за Ли Кан Ином – дальний удар направился на трибуны.
Хвича зарядил заброс в сторону маячившего в штрафной Рамуша...
Атфу забрал мяч, перелетевший Гонсалу.
Бурле накрыл перспективный проникающий пас Руиса на Заге, бежавшего по флангу, и подставился под фол.
Гейе чуть-чуть перевисел линию офсайда, откликавшись на закидушку Лоре на пустую половину поля.
«Ле-Ман» явно не стесняется чуть-чуть, но покусывать парижан.
Заге опасно покатил мяч Сафонову в попытке обезвредить стремительный контрвыпад «Ле-Мана» после неудавшегося углового парижан.
Кипер поднялся к центру поля, не стал мудрить и сыграл на вынос.
Эрнандес рванул по флангу и разглядел забег Хвичи в штрафную – прострел Кварацхелии во второй темп угодил в защитника.
Очень хитрый розыгрыш от «Ле-Мана»!
Вместо заброса Бернардо покатил меж линий на Эйюма, который вышел к створу с острого угла, но пробил в сетку с внешней – к тому же, вероятно, был офсайд.
Четверо игроков в белом взяли в коробочку Гейе в центре поля.
Без фола не обошлось – «Ле-Ман» готовит розыгрыш стандарта из глубины.
Бернардо переусердствовал в отборе и грубовато бросился в ноги Дуэ, выводившему мяч из обороны.
«ПСЖ» потерял мяч в перепасовках накоротке, и «Ле-Ман» распрямлял контратаку.
Рабийяр обыгрался в глубине и помог Бурле прорваться в штрафную, где мяч был потерян в борьбе с Бералдо.
«ПСЖ» забрал мяч себе и медитативно подыскивает дыры в обороне соперника, который вперед не выдергивается.
«Ле-Ман» сразу стал показывать настрой.
Хозяева полезли вперед – Бурле прокидывал мяч сквозь фланг, Рабийяр, забрался в пустую зону за обороной и зарядил прострел, но попал в офсайд.
Поехали!
За «ПСЖ» с первых минут сыграют Сафонов, Бералдо, Люка Эрнандес, Пачо, Загe, Фабиан Руис, Меюлю, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Дуэ.
В стартовом составе «Ле-Мана» выйдут Атфу, Бурле, Рибелен, Войер, Йоху, Эйюм, Россиньоль, Лоре, Бернардо, Гейе, Рабийяр.
«ПСЖ» продолжает свой путь во всех трех турнирах. В Лиге 1 парижане обустроились успешно, лигочемпионская кампания тоже набирает обороты – расправится ли «ПСЖ» со своим соперником и в кубке?
«Ле-Ман» барахтается в третьем дивизионе и давненько не добирался до последних стадий кубка. В этом сезоне «манцы» идут бодро и борются за повышение – что они противопоставят суперклубу дома?
Привет! «Ле-Ман» принимает «ПСЖ» в 1/8 Кубка Франции.