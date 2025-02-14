«Милан» представил 4-ю форму в двух вариантах – с отсылкой к первой победе в Кубке европейских чемпионов в 1963-м и выступлению Мартина Лютера Кинга

«Милан» представил четвертый комплект формы, разработанный совместно с Puma.

«Форма выполнена в двух вариантах, первый – в черном цвете, плавно переходящем в зеленый оттенок, с контрастными желтыми логотипами и красными акцентами на воротнике и манжетах.

Альтернативная версия выполнена в красном цвете, переходящем в зеленый, с монохромным гербом AC Milan , воротником и манжетами с желтыми деталями.

На внутренний воротник футболки нанесено число 63, что является отсылкой к первой победе «Милана» в Кубке европейских чемпионов в 1963 году.

В то же время оно напоминает о мечте о прогрессе – речи Мартина Лютера Кинга, лидера движения за гражданские права чернокожих в США, которая известна под названием «У меня есть мечта» и была произнесена в 1963-м», – говорится на сайте «Милана».

Фото: acmilan.com