«Милан» представил 4-ю форму в двух вариантах – с отсылкой к первой победе в Кубке европейских чемпионов в 1963-м и выступлению Мартина Лютера Кинга
«Милан» представил четвертый комплект формы, разработанный совместно с Puma.
«Форма выполнена в двух вариантах, первый – в черном цвете, плавно переходящем в зеленый оттенок, с контрастными желтыми логотипами и красными акцентами на воротнике и манжетах.
Альтернативная версия выполнена в красном цвете, переходящем в зеленый, с монохромным гербом AC Milan, воротником и манжетами с желтыми деталями.
На внутренний воротник футболки нанесено число 63, что является отсылкой к первой победе «Милана» в Кубке европейских чемпионов в 1963 году.
В то же время оно напоминает о мечте о прогрессе – речи Мартина Лютера Кинга, лидера движения за гражданские права чернокожих в США, которая известна под названием «У меня есть мечта» и была произнесена в 1963-м», – говорится на сайте «Милана».
Фото: acmilan.com
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Милана»
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