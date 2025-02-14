Гинер о 6-м месте ЦСКА: «Нас устроит, если войдем в тройку. В следующие сезоны будем подниматься»
Евгений Гинер высказался о планах ЦСКА на вторую часть сезона Мир РПЛ.
Армейцы на данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 балл после 18 туров.
– Что ждете от второй части сезона РПЛ?
– Побед ЦСКА.
– На что ЦСКА может претендовать, учитывая нынешнее турнирное положение?
– Думаю, в этом году нас устроит, если войдем в тройку. А уже в следующие будем подниматься, – сказал президент ЦСКА.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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