Алаев, Арутюнянц, Каманцев, Гафин, Гершкович, Гинер, Симонян, Ротенберг-старший, Юмашева избраны в исполнительный комитет РФС
Состав главного руководящего органа союза был избран на сегодняшней конференции организации. Делегаты конференции единогласно поддержали список из 24 кандидатов.
В него вошли: Алаев Александр Александрович; Измайлов Наиль Камильевич; Иванов Григорий Викторович; Айдамиров Ахмед Мусаевич; Арутюнянц Арташес Владимирович; Гафин Дмитрий Александрович; Ротенберг Борис Романович; Афанасьев Владимир Иванович; Бочкарев Михаил Александрович; Голубев Николай Борисович; Евтушенко Владимир Петрович; Ибрагимов Лом-Али Хусаинович; Комаров Алексей Александрович; Крысин Владимир Вячеславович; Малый Эдуард Евгеньевич; Бельский Александр Николаевич; Симонян Никита Павлович; Старцев Александр Анатольевич; Зотов Александр Александрович; Гершкович Михаил Данилович; Мирзоян Александр Багратович; Гинер Евгений Леннорович; Каменской Игорь Александрович; Юмашева Полина Валентиновна.
По специальным квотам были избраны Павел Каманцев и Денис Соловьев.
Дюков единогласно переизбран президентом РФС. Выборы в третий раз были безальтернативными
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