Орещук о Филиппе в «Динамо»: «В самолете застудил нерв на руке. Перенес шесть операций — восстановить не смогли. До сих пор кисть вот так висит»

Роман Орещук рассказал о проблемах Максимилиана Филиппа в «Динамо».

Немецкий форвард выступал за бело-голубых с 2019 по 2021 год, забив 9 голов в 28 матчах.

— Зимой застудил нерв на руке. В Москве сделали три операции и столько же в Германии. Но руку не смогли восстановить. До сих пор кисть вот так висит. Представьте, как он бегает.

— Как же умудрился-то?

— В самолете. Облокотился, задремал, и все. Проснулся — руку не чувствует.

— Вас-то виноватыми не выставили?

— Нет, это не в чартере случилось. Летел «Люфтганзой» то ли в Москву, то ли в Стамбул, – сказал бывший спортивный директор «Динамо », а ныне футбольный агент.