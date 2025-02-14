Орещук о Филиппе в «Динамо»: «В самолете застудил нерв на руке. Перенес шесть операций — восстановить не смогли. До сих пор кисть вот так висит»
Роман Орещук рассказал о проблемах Максимилиана Филиппа в «Динамо».
Немецкий форвард выступал за бело-голубых с 2019 по 2021 год, забив 9 голов в 28 матчах.
— Зимой застудил нерв на руке. В Москве сделали три операции и столько же в Германии. Но руку не смогли восстановить. До сих пор кисть вот так висит. Представьте, как он бегает.
— Как же умудрился-то?
— В самолете. Облокотился, задремал, и все. Проснулся — руку не чувствует.
— Вас-то виноватыми не выставили?
— Нет, это не в чартере случилось. Летел «Люфтганзой» то ли в Москву, то ли в Стамбул, – сказал бывший спортивный директор «Динамо», а ныне футбольный агент.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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