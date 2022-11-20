Орещук о 20 млн евро за Филиппа: «Сумма – меньше. «Динамо» вернуло свои затраты фактически»

заявил, что «Динамо» вернуло затраты за трансфер .

– Не многовато ли 20 миллионов евро, о которых сообщал Transfermarkt, за девять голов Филиппа в России?

– Во-первых, сумма трансфера была меньше. Во-вторых, ее разбили на четыре транша, для клуба это не стало единовременной обузой.

В-третьих, «Динамо» получило деньги за аренду и последующую продажу Филиппа в «Вольфсбург», бонусы за число его матчей в Германии и попадание в Лигу Европы. Кроме того, клуб сэкономил годовую зарплату игрока, пока он был в аренде. Фактически «Динамо» вернуло свои затраты.

Да, Филипп сначала выстрелил, потом ушел в яму. Дали нагрузку человеку из Бундеслиги, а он оказался к ней не готов.

Включали в состав, потому что дорогой и должен играть, а Филипп ходил пешком, отдачи не было. Но когда отдохнул и восстановился, проявил себя здорово. Признавался лучшим игроком тура, попадал в символические сборные.

Кстати, если бы мы взяли у «Ромы» Жерсона, Филиппа в «Динамо» вовсе не было бы, потому что они играют на одной позиции.

– Итак, трансфер немца – не ошибка?

– Поскольку при мне он не заиграл, и деньги вернулись позже, ошибка.

– Дальше угадывается «но».

– Попади Филипп в «Зенит», раскрылся бы по-другому, оказался бы в своей тарелке.

– Почему?

– Там футбольное окружение иное, есть, с кем обыграться. Филипп домашний, с другим менталитетом. Приехал в незнакомую страну, где из собеседников один Нойштедтер, да еще просел физически.

При этом по уровню Филипп был выше большинства партнеров. Моментами он не понимал, как играет команда. В «Зените» же готовая футбольная почва, ткни в нее правильного футболиста – пустит корни.

Доходило до того, что сидим с Хохловым в кабинете, приходит Филипп с переводчиком и оператором. «Можно с вами обсудить проблему?» – «Какую?» – «Есть непонимание на поле, со мной не хотят играть в пас». И показывает эпизоды на видео. «Я побежал туда. Они вместо того, чтобы отдать этому, а он через третьего на меня…» – «Погоди, – говорим, – ты что тут пазлы раскладываешь? У нас футболисты на три хода вперед не думают, это не Бундеслига».

Филиппу было тяжело играть в футбол другого качества. Потом адаптировался, поймал волну, дал результат, получил травму, снова просел. Когда уехал в Вольфсбург, все вздохнули с облегчением, – сказал бывший спортивный директор .