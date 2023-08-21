Экс-форвард «Динамо» Филипп перешел из «Вольфсбурга» во «Фрайбург» на правах аренды

Максимилиан Филипп перешел во «Фрайбург».

Нападающий покинул « » и вернулся в клуб, в котором начинал карьеру.

Подчеркивается, что стороны договорились не разглашать детали контракта. По данным Kicker, футболист арендован до лета 2024 года.

в прошлом сезоне провел в Бундеслиге 3 игры за «Вольфсбург» и 15 за «Вердер», отметившись одним голом. Подробно со статистикой бывшего игрока «Динамо» можно ознакомиться здесь.

Фото: scfreiburg.com

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