Экс-форвард «Динамо» Филипп перешел из «Вольфсбурга» во «Фрайбург» на правах аренды
Максимилиан Филипп перешел во «Фрайбург».
Нападающий покинул «Вольфсбург» и вернулся в клуб, в котором начинал карьеру.
Подчеркивается, что стороны договорились не разглашать детали контракта. По данным Kicker, футболист арендован до лета 2024 года.
Филипп в прошлом сезоне провел в Бундеслиге 3 игры за «Вольфсбург» и 15 за «Вердер», отметившись одним голом. Подробно со статистикой бывшего игрока «Динамо» можно ознакомиться здесь.
Фото: scfreiburg.com
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
9 комментариев