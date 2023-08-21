Экс-форвард «Динамо» Филипп перешел из «Вольфсбурга» во «Фрайбург» на правах аренды

Теги Вольфсбург бундеслига Германия трансферы Фрайбург Максимилиан Филипп Футбол

Максимилиан Филипп перешел во «Фрайбург».

Нападающий покинул «Вольфсбург» и вернулся в клуб, в котором начинал карьеру.

Подчеркивается, что стороны договорились не разглашать детали контракта. По данным Kicker, футболист арендован до лета 2024 года.

Филипп в прошлом сезоне провел в Бундеслиге 3 игры за «Вольфсбург» и 15 за «Вердер», отметившись одним голом. Подробно со статистикой бывшего игрока «Динамо» можно ознакомиться здесь.

Фото: scfreiburg.com

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9 комментариев

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Oleg Olegov
Орещук, конечно, Гений. За такие копейки откопал такого таланта, развёл дурачков из Дортмунда.
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Bobby Shmonka
20 млн евро за это чудо были уплачены Динамо в свое время))))))
+28
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+28
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a2wai
Ответ Railway/
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Судя в целом по карьере в своей тарелке он себя чувствовал только во Фрайбурге.
+14
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+14
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modesto
Ответ Railway/
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Классный - это Мюллер например, а он стандартизированный немецкий табурет нового типа, бегает где-то ложным опорником, пуляет куда-то, иногда даже попадает.
+11
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+11
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Mitya26
Лентяй. Ходил пешком и лыбу давил, когда Динамо позорно вылетели от Локомотива из Тбилиси.
+3
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+3
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валя_стакан
Ответ Railway/
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абсолютно средний игрок для бундеслиги, как его умудрились за 20+ млн продать нам загадка имени орещука
+1
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Railway/
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валя_стакан
Нынешняя цена его на трансфермаркте 2 млн евро, и то завышена я считаю
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Balt
Ответ Bobby Shmonka
20 млн евро за это чудо были уплачены Динамо в свое время))))))
А сейчас его оценивают в 10 раз дешевле. )
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