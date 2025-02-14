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Хачатурянц мог получить пост в «Спартаке»: «Переговорный процесс ничем не закончился. «Спартак» — моя мечта»

Ашот Хачатурянц признался, что мог получить пост в «Спартаке».

- Появлялась информация, что вы можете занять руководящую должность в «Спартаке». Это действительно так?

— Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился.

— На чем не сошлись?

— Об этом я не могу говорить, но «Спартак» — это моя мечта.

— Когда были переговоры? Летом?

— Это я тоже не могу комментировать.

— Но назначение было рядом?

— Да, было рядом, – сказал бывший президент Мир РПЛ и экс-глава судейского комитета РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАшот Хачатурянц
logoпремьер-лига Россия
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logoСпартак
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