Хачатурянц мог получить пост в «Спартаке»: «Переговорный процесс ничем не закончился. «Спартак» — моя мечта»

Ашот Хачатурянц признался, что мог получить пост в «Спартаке».

- Появлялась информация, что вы можете занять руководящую должность в «Спартаке». Это действительно так?

— Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился.

— На чем не сошлись?

— Об этом я не могу говорить, но «Спартак» — это моя мечта.

— Когда были переговоры? Летом?

— Это я тоже не могу комментировать.

— Но назначение было рядом?

— Да, было рядом, – сказал бывший президент Мир РПЛ и экс-глава судейского комитета РФС.