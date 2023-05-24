Егор Пруцев получил сербское гражданство: «Всеми вопросами занималась «Црвена Звезда»
Отец Егора Пруцева подтвердил, что хавбек «Црвены Звезды» получил сербский паспорт.
«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт, соответствует действительности.
Для нас это была легкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — сказал Игорь Пруцев.
20-летний игрок выступает за белградский клуб с августа 2022 года.
Ранее он играл за «Сочи». Егор Пруцев – младший брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
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