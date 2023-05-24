Егор Пруцев получил сербское гражданство: «Всеми вопросами занималась «Црвена Звезда»

Отец Егора Пруцева подтвердил, что хавбек «Црвены Звезды» получил сербский паспорт.

«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт, соответствует действительности.

Для нас это была легкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — сказал Игорь Пруцев.

20-летний игрок выступает за белградский клуб с августа 2022 года.

Ранее он играл за «Сочи». – младший брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

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