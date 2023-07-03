Егор Пруцев не сыграет в Кубке PARI Премьер за «Црвену Звезду» из-за ушиба колена

Отец Егора Пруцева рассказал, почему хавбек «Црвены Звезды» пропустит Кубок PARI Премьер.

На турнире в Санкт-Петербурге белградский клуб встретится с «Зенитом», «Фенербахче» и «Нефтчи».

« в последнем товарищеском матче на сборах получил небольшое повреждение. Ничего серьезного. Точного медицинского заключения сказать не могу, но это ушиб колена — игрок пропустит две-три недели.

Тренерский штаб « » решил его поберечь, поэтому сын пропустит товарищеский турнир в Санкт-Петербурге», — сказал Игорь Пруцев.