Егор Пруцев не сыграет в Кубке PARI Премьер за «Црвену Звезду» из-за ушиба колена

Теги высшая лига Сербия Црвена Звезда травмы Кубок PARI Премьер Егор Пруцев Футбол

Отец Егора Пруцева рассказал, почему хавбек «Црвены Звезды» пропустит Кубок PARI Премьер.

На турнире в Санкт-Петербурге белградский клуб встретится с «Зенитом», «Фенербахче» и «Нефтчи».

«Егор в последнем товарищеском матче на сборах получил небольшое повреждение. Ничего серьезного. Точного медицинского заключения сказать не могу, но это ушиб колена — игрок пропустит две-три недели.

Тренерский штаб «Црвены Звезды» решил его поберечь, поэтому сын пропустит товарищеский турнир в Санкт-Петербурге», — сказал Игорь Пруцев.

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