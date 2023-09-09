Егор Пруцев интересен «Роме» и «Фейеноорду». «Црвена Звезда» хочет 3 млн евро (Calciomercato.it)
Егор Пруцев может поработать с Жозе Моуринью.
Как сообщает Calciomercato.it, полузащитник привлек внимание «Ромы». Скауты римлян наблюдали за его игрой против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги конференций 31 августа. Также россиянин интересен «Фейеноорду».
Пруцев принадлежит «Црвене Звезде» и сейчас находится в «Целе» на правах аренды. Сербский клуб готов продать его за 3 млн евро.
Со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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3 матча и 2 голевые в чемпионате, 2 матча и 1 голевая в квалификации ЛК.
- во втором матче Егора чемпионата играли с чемпионом "Олимпией" и обыграли 2-4. У Пруцева две голевые.
- в ответном матче квалификации ЛК с "Маккаби" сыграли 1-1 (матч ничего особо не решал после крупного поражения в первом матче) он опять же сделал голевую.
На уровне Словении он вполне себе оправдывает авансы.
И если им и интересуются, то так сказать на будущее - выкупить и оставить в арендах типа того "Целе".