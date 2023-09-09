Егор Пруцев интересен «Роме» и «Фейеноорду». «Црвена Звезда» хочет 3 млн евро (Calciomercato.it)

Егор Пруцев может поработать с Жозе Моуринью.

Как сообщает Calciomercato.it, полузащитник привлек внимание «Ромы». Скауты римлян наблюдали за его игрой против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги конференций 31 августа. Также россиянин интересен « ».

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