Егор Пруцев интересен «Роме» и «Фейеноорду». «Црвена Звезда» хочет 3 млн евро (Calciomercato.it)

Теги Рома высшая лига Нидерланды Фейеноорд серия А Италия высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Словения возможные трансферы Целе деньги Егор Пруцев Футбол

Егор Пруцев может поработать с Жозе Моуринью.

Как сообщает Calciomercato.it, полузащитник привлек внимание «Ромы». Скауты римлян наблюдали за его игрой против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги конференций 31 августа. Также россиянин интересен «Фейеноорду».

Пруцев принадлежит «Црвене Звезде» и сейчас находится в «Целе» на правах аренды. Сербский клуб готов продать его за 3 млн евро.

Со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь

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21 комментарий

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Илья Долганов
началась кампания по продаже в Россию
+38
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Пользователь Имени
Трансферное окно в Европе закрыто, но он "вдруг" стал интересен европейским командам, чистое совпадение, что в России его ещё можно подписать
+25
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AMORR 987
Зачем Роме и Фейенорду игрок который 9 игр сыграл за Црвену в чемпионате Сербии и 1 игру в Чемпионате Словении?) причем во всех играх ноль результативных действий.
+6
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AMORR 987
Ответ Андрей Федоров
А зачем Мудрика покупали ?
Мудрик который тащил Шахту в лч и чувак из лиги конференции который 2 года назад играл в фнл.
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ Илья Долганов
началась кампания по продаже в Россию
А почему Рома и Фейеноорд не могут им интересоваться, хороший молодой игрок, в Словении хорошо начал, в ЛК ассист сделал
+4
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+3
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Андрей Федоров
Ответ AMORR 987
Зачем Роме и Фейенорду игрок который 9 игр сыграл за Црвену в чемпионате Сербии и 1 игру в Чемпионате Словении?) причем во всех играх ноль результативных действий.
А зачем Мудрика покупали ?
+2
-1
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ AMORR 987
Зачем Роме и Фейенорду игрок который 9 игр сыграл за Црвену в чемпионате Сербии и 1 игру в Чемпионате Словении?) причем во всех играх ноль результативных действий.
сделал асист в матчах с Маккаби и 2 асиста в 3-х матчах в Словении. вычеркиваем из экспертов, на пересдачу базы - https://www.transfermarkt.world/egor-prutsev/leistungsdaten/spieler/685742

в 2023 году бы на стату спортса ориентироваться
+1
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Vatikan
В Спартаке увидим скоро)
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kk.abb
Ответ Илья Долганов
началась кампания по продаже в Россию
Он гражданство Сербии не для возврата в РПЛ получал. Еще и сборную кинет, если предложат.
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Peter Parker
Ответ Илья Долганов
началась кампания по продаже в Россию
Думаешь итальянские медиа сотрудничают с нашими агентами?
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Michael Boldyrev
В "Целе" неплохо начал.
3 матча и 2 голевые в чемпионате, 2 матча и 1 голевая в квалификации ЛК.
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Peter Parker
Ответ AMORR 987
Зачем Роме и Фейенорду игрок который 9 игр сыграл за Црвену в чемпионате Сербии и 1 игру в Чемпионате Словении?) причем во всех играх ноль результативных действий.
Привлек внимание, еще не значит что за ним выехали с чемоданом денег в руках. Скорее, просто отметили игрока и спросили за него. Обычная работа скаутского отдела, у них таких досье тысячи
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Den Ma
Ответ AMORR 987
Мудрик который тащил Шахту в лч и чувак из лиги конференции который 2 года назад играл в фнл.
он не играл в рпл
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AMORR 987
Ответ Den Ma
он не играл в рпл
ошибся, хотел написать Фнл)
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AMORR 987
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
сделал асист в матчах с Маккаби и 2 асиста в 3-х матчах в Словении. вычеркиваем из экспертов, на пересдачу базы - https://www.transfermarkt.world/egor-prutsev/leistungsdaten/spieler/685742 в 2023 году бы на стату спортса ориентироваться
странно, раньше на спортсе ошибок не замечал, спасибо.
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Michael Boldyrev
Ответ AMORR 987
Зачем Роме и Фейенорду игрок который 9 игр сыграл за Црвену в чемпионате Сербии и 1 игру в Чемпионате Словении?) причем во всех играх ноль результативных действий.
Строго говоря, он уже неплохо показался в Словении, в первых же матчах где вышел в старте:
- во втором матче Егора чемпионата играли с чемпионом "Олимпией" и обыграли 2-4. У Пруцева две голевые.
- в ответном матче квалификации ЛК с "Маккаби" сыграли 1-1 (матч ничего особо не решал после крупного поражения в первом матче) он опять же сделал голевую.

На уровне Словении он вполне себе оправдывает авансы.
И если им и интересуются, то так сказать на будущее - выкупить и оставить в арендах типа того "Целе".
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Руслан Платонов
Ответ Vatikan
В Спартаке увидим скоро)
За 6 млн евро
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