«Манчестер Юнайтед» летом постарается подписать 17-летнего Кенда из «Спортинга». За него попросят заплатить 40 млн евро

Жеовани Кенда интересен «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб рассматривает возможность подписания 17-летнего нападающего в летнее трансферное окно.

Отмечается, что стоимость за футболиста «Спортинга » установят в размере 40 миллионов евро.

Манкунианцы еще не делали официального предложения португальской стороне. Игроком также интересуются и другие команды, но предложений никто не отправлял.

В нынешнем сезоне Жеовани Кенда забил 1 гол и сделал 2 передачи в 19 матчах чемпионата Португалии.