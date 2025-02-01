«Манчестер Юнайтед» летом постарается подписать 17-летнего Кенда из «Спортинга». За него попросят заплатить 40 млн евро
Жеовани Кенда интересен «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб рассматривает возможность подписания 17-летнего нападающего в летнее трансферное окно.
Отмечается, что стоимость за футболиста «Спортинга» установят в размере 40 миллионов евро.
Манкунианцы еще не делали официального предложения португальской стороне. Игроком также интересуются и другие команды, но предложений никто не отправлял.
В нынешнем сезоне Жеовани Кенда забил 1 гол и сделал 2 передачи в 19 матчах чемпионата Португалии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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