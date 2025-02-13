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  • Пол Мерсон: «Эвертон» дал «Арсеналу» шанс на титул. «Ливерпуль» может потерять очки. Он не играет великолепно, не сносит соперников – это просто очень хорошая команда»
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Пол Мерсон: «Эвертон» дал «Арсеналу» шанс на титул. «Ливерпуль» может потерять очки. Он не играет великолепно, не сносит соперников – это просто очень хорошая команда»

Пол Мерсон считает, что «Эвертон» вернул «Арсенал» в гонку за титул АПЛ.

Вчера «Эвертон» сыграл вничью с лидирующим «Ливерпулем» (2:2), забив второй гол на 98-й минуте.

«Это большой результат для «Эвертона», но также и для «Арсенала». Тарковски своим голом сохранил интригу в гонке за титул. У «Арсенала» много травм, но ему дали шанс.

После матча с «Вулвс» у «Ливерпуля» «Астон Вилла» на выезде, «Ман Сити» на выезде и «Ньюкасл» дома. Эти три игры определят, решит ли «Ливерпуль» все в чемпионате к концу марта или нас ждет невероятный конец сезона.

«Ливерпуль» может потерять очки во всех трех этих играх. Он не играет великолепно. Он не сносит соперников. Это просто очень хорошая команда, которая выигрывает матчи.

В мае состоится матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом», и я надеюсь, что все решится в этой игре», – высказался бывший игрок «Арсенала».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoПол Мерсон
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