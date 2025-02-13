«Мой герой ❤️». Морган о судье Оливере после ничьей «Ливерпуля» и «Эвертона»

Пирс Морган выложил ироничный пост после мерсисайдского дерби.

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном » (2:2) в перенесенном 15-м туре. Защитник хозяев Джеймс Тарковски сравнял счет на 98-й минуте.

Встречу судила бригада арбитров во главе с Майклом Оливером .

После матча телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган выложил фото Оливера с подписью: «Мой герой. ❤️».

«Ливерпуль » лидирует в турнирной таблице АПЛ с 57 очками после 24 матчей. «Арсенал » идет вторым, отставая на 7 баллов.

Игроки «Ливерпуля» и «Эвертона» устроили потасовку после матча: Дукуре отпраздновал гол перед фанатами соперников. Его, Джонса и Слота удалили

Морган об удалении у «Арсенала»: «Футбол стал таким нежным, что даже Хью Грант, возможно, начнет в него играть. Хуже Оливера только ВАР, который поддержал его решение»