«Фенербахче» Моуринью не проигрывает 13 матчей подряд: 10 побед, 3 ничьих, 34 гола

«Фенербахче» Жозе Моуринью продлил серию без поражений до 13 матчей.

Сегодня турецкий клуб разгромил «Андерлехт» (3:0) в первом матче плей-офф Лиги Европы .

«Фенербахче » не проигрывает с 11 декабря: 10 побед и три ничьих. Общий счет – 34:11.

Ответный матч с «Андерлехтом » пройдет 20 февраля.

В чемпионате Турции команда португальца занимает второе место с 54 очками. Лидирует «Галатасарай» – 57 очков при игре в запасе.