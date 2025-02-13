«Фенербахче» Моуринью не проигрывает 13 матчей подряд: 10 побед, 3 ничьих, 34 гола
«Фенербахче» Жозе Моуринью продлил серию без поражений до 13 матчей.
Сегодня турецкий клуб разгромил «Андерлехт» (3:0) в первом матче плей-офф Лиги Европы.
«Фенербахче» не проигрывает с 11 декабря: 10 побед и три ничьих. Общий счет – 34:11.
Ответный матч с «Андерлехтом» пройдет 20 февраля.
В чемпионате Турции команда португальца занимает второе место с 54 очками. Лидирует «Галатасарай» – 57 очков при игре в запасе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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