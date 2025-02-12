Моуринью об Икарди, выложившем мем «Плачущий»: «У меня 25 лет карьеры и 26 титулов. Отказываюсь комментировать слова величайшего, Мауро слишком велик»
Жозе Моуринью ответил Мауро Икарди на критику.
Ранее тренер «Фенербахче» поздравил Португалию с полуфиналом ЧМ по гандболу, выложив фото игры рукой Санчеса из «Галатасарая». Икарди ответил мемом «Плачущий», отсылающей к прозвищу португальца The Special One («Особенный»), и кадрами с нарушениями «Фенербахче».
«Я уверен, что я особенный, а не Особенный. Из-за 25 лет карьеры и 26 титулов, а не из-за одного матча. Нет ни одного матча, который определял бы мою карьеру. Моя карьера длится 25 лет.
Что касается комментариев или постов Икарди, то Икарди – GOAT (величайший в истории – Спортс’‘). Я отказываюсь комментировать слова величайшего. Он слишком велик, я не буду комментировать», – ответил Моуринью форварду «Галатасарая».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Eurosport
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