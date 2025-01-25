«Аль-Хилаль» хочет подписать Салаха летом в случае его ухода из «Ливерпуля». Саудовский клуб готов предложить форварду контракт до 2028 года (Николо Скира)
Саудовский клуб «Аль-Хилаль» хочет подписать Мохамеда Салаха.
32-летний форвард летом может стать свободным агентом, если не договорится с «Ливерпулем» о продлении контракта.
«Аль-Хилаль» готов подписать игрока в этом случае и готовит серьезное предложение. Клуб готов дать нападающему сборной Египта контракт до 2028 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Николо Скира
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