«Аль-Хилаль» хочет подписать Салаха летом в случае его ухода из «Ливерпуля». Саудовский клуб готов предложить форварду контракт до 2028 года (Николо Скира)

Саудовский клуб «Аль-Хилаль» хочет подписать Мохамеда Салаха.

32-летний форвард летом может стать свободным агентом, если не договорится с «Ливерпулем » о продлении контракта.

«Аль-Хилаль » готов подписать игрока в этом случае и готовит серьезное предложение. Клуб готов дать нападающему сборной Египта контракт до 2028 года.

Со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь .