Деку: «Ямаль бесценен, он один из особенных. Нет никаких обсуждений трансфера, мы даже не хотели об этом говорить»

Деку заявил, что у Ямаля нет цены.

«Есть ключевые игроки, и Ямаль – один из них. Нет никаких обсуждений [трансфера], он бесценен. Не было никаких предложений, потому что мы даже не хотели об этом говорить.

Вероятно, он проведет в «Барсе» много лет, как Педри и Гави . Ямал – один из особенных. Он не только талантлив, он еще и умен. Клуб должен выполнить свою работу, чтобы он провел здесь много лет», – сказал спортивный директор «Барселоны».