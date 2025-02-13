Деку: «Ямаль бесценен, он один из особенных. Нет никаких обсуждений трансфера, мы даже не хотели об этом говорить»
Деку заявил, что у Ямаля нет цены.
«Есть ключевые игроки, и Ямаль – один из них. Нет никаких обсуждений [трансфера], он бесценен. Не было никаких предложений, потому что мы даже не хотели об этом говорить.
Вероятно, он проведет в «Барсе» много лет, как Педри и Гави. Ямал – один из особенных. Он не только талантлив, он еще и умен. Клуб должен выполнить свою работу, чтобы он провел здесь много лет», – сказал спортивный директор «Барселоны».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: TV3
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