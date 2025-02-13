Левандовски о Хави в «Барсе»: «Он был очень привязан к клубу, к среде, даже к журналистам. Иногда полезно немного отстраниться, увеличить дистанцию»

Роберт Левандовски сравнил работу Ханси Флика и Хави в «Барселоне».

– Звонил ли вам Ханси Флик перед тем, как стать тренером «Барселоны» летом? Или вы узнали об этом только после того, как клуб официально объявил об этом?

– Я поговорил с ним только тогда, когда стало практически ясно, что он станет тренером «Барселоны». Пока это не было решено, мы не разговаривали.

– Действительно ли он тренер, столь кардинально отличающийся от Хави?

– Нет. Я всегда утверждал, что у Хави есть все. Каждый тренер индивидуален. У каждого свое представление о себе, о футболе, о тактике.

Хави был очень привязан к клубу, к среде, даже к журналистам. Я думаю, что иногда полезно немного отстраниться, увеличить дистанцию. Потому что мы должны помнить, что барселонские СМИ или даже шире – испанские СМИ… Другие.

Бывает, что описываемые истории возникают неизвестно откуда и на каком основании. В какой-то момент я поймал себя на этом. Через некоторое время я понял, что это бессмысленно, и для того, чтобы сохранить хладнокровие, мне нужно дистанцироваться. Я все это усвоил, – сказал нападающий «Барселоны».

Левандовски о просьбе сменить повара «Барсы»: «Полная чушь, в раздевалке было много смеха. В Испании журналист слышит что-то и сразу же об этом пишет. В Польше все перепечатывают без проверки»