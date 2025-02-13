«Барселона» и Кубарси продлили контракт до 2029 года

Пау Кубарси продлил контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 18-летним защитником до 2029 года.

Сообщалось , что по новому контракту Кубарси выросла сумма его отступных. Клуб ничего не сообщил об этом.

В текущем сезоне Ла Лиги Кубарси сыграл 23 матча и отметился 3 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь .

Изображение: x.com/FCBarcelona