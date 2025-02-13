«Барселона» и Кубарси продлили контракт до 2029 года
Пау Кубарси продлил контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 18-летним защитником до 2029 года.
Сообщалось, что по новому контракту Кубарси выросла сумма его отступных. Клуб ничего не сообщил об этом.
В текущем сезоне Ла Лиги Кубарси сыграл 23 матча и отметился 3 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
Изображение: x.com/FCBarcelona
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем