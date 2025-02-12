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  • Футболистка «Астон Виллы» Ноббс о расизме в адрес нападающей «Сити» Шоу: «Нужно громче говорить, что это неприемлемо. Мы не хотим этого в женском футболе и должны защищать игроков»
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Футболистка «Астон Виллы» Ноббс о расизме в адрес нападающей «Сити» Шоу: «Нужно громче говорить, что это неприемлемо. Мы не хотим этого в женском футболе и должны защищать игроков»

Джордан Ноббс высказалась о расистских оскорблениях в адрес Хидиджи Шоу.

Нападающая «Манчестер Сити» столкнулась с оскорблениями расистского и сексистского характера после поражения «горожан» от «Арсенала» (3:4) в воскресном матче женской Суперлиги. Манчестерский клуб обратился в полицию в связи со случившимся.

«Это просто неприемлемо, не так ли? Мы не хотим этого в мире женского футбола. Ну, в любой сфере жизни. Но так грустно видеть, как игрок вынужден оставаться дома, пропускать матч из-за такого рода оскорблений и расизма.

Мы не хотим, чтобы это имело отношение к нашей игре. И мы всегда говорили о том, что медиаплатформа так важна для женского футбола и продвигает игру. Очевидно, что нам, вероятно, нужно громче говорить, что это неприемлемо. И мы не хотим, чтобы эти люди были вовлечены в футбол. Понимаете, мы должны защищать игру и игроков.

Мы должны четко повторять это и направлять сильные сообщения в среду, чтобы убедиться, что она все еще устроена так, чтобы это было неуместно», – сказала футболистка «Астон Виллы» Джордан Ноббс.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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