Назвавшая полицейского «тупым белым» футболистка Керр об оправдательном вердикте: «Я извиняюсь, но утверждаю, что не хотела никого оскорблять. Наконец оставлю сложный период позади»

Футболистка «Челси» выступила с заявлением после завершения дела о расизме.

Вчера в Лондоне завершилось дело австралийской нападающей Саманты Керр, обвиняемой в оскорблении констебля полиции Стивена Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.

По словам прокурора, Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма» Кристи Мевис пытались разбить окно во время поездки в такси рано утром. Водитель позвонил в полицию и отвез девушек в полицейский участок, где нападающая «Челси » сказала полицейскому Ловеллу: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».

Присяжные Королевского суда Кингстона признали Керр невиновной по делу об оскорблениях на почве расизма.

«После вердикта о моей невиновности я наконец могу оставить этот сложный период позади. Хотя я извиняюсь за то, что плохо выразила свои эмоции в тот травмирующий вечер, я всегда утверждала, что не хотела никого оскорблять, и я благодарна, что присяжные согласились со мной.

Я хотела бы поблагодарить мою семью, друзей и всех болельщиков за их любовь и поддержку, особенно тех, кто каждый день посещал суд. Я полностью сосредоточена на том, чтобы вернуться на поле, и с нетерпением жду захватывающего года для себя и моей семьи», – говорится в заявлении Керр, опубликованном в соцсетях.