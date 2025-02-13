Футболистка «Брайтона» Пэррис о расизме в адрес нападающей «Сити» Шоу: «Легкомысленный комментарий может изменить жизнь человека. Промахи с пенальти Санчо и Сака подорвали их психическое здоровье»

Футболистка Никита Пэррис отметила влияние оскорблений в соцсетях на игроков.

Нападающая «Брайтона » высказалась о расистских и сексистских оскорблениях в адрес футболистки «Манчестер Сити » Хадиджи Шоу после поражения «горожан» от «Арсенала » (3:4) в матче женской Суперлиги. Манчестерский клуб обратился в полицию в связи со случившимся.

«Мы знаем, что занимаемся публичным видом спорта. Мы знаем, что открыты для комментариев людей из-за этого, из-за платформы, на которой мы хотим, чтобы наш вид спорта развивался и становился сильнее и лучше. Но это все равно не дает людям права открыто высказывать все, что они думают, прямо из головы в рот и наружу. Это просто неприемлемо, необходимо определенное уважение к людям.

Думаю, очень сложно, приходя в современный футбол с огромным количеством мнений онлайн и на поле, на трибунах, и справляться с потоком оскорблений, который вы можете получить, просто проведя плохую игру. Простой промах с пенальти может привести к инцидентам, которые могут изменить вашу дальнейшую жизнь.

Люди думают, что, если это произошло в пятницу, ко вторнику все будет в порядке. Нет, то, что вы говорите, может изменить чью-то жизнь. В этом вся разница. Но некоторые просто не понимают этого. Они воспринимают это как легкомысленные комментарии: «Я сказал это сгоряча». Но то, что вы говорите сгоряча, может изменить ход чьей-то жизни. И это происходит.

Мы слышали это от Джейдона Санчо и Букайо Сака – они неоднократно рассказывали, что один случай, когда они не реализовали пенальти (в финале Евро-2020 – Спортс’’), буквально подорвал их психическое здоровье. К счастью, они смогли оправиться от этого. Но некоторые люди не могут этого сделать. У них была поддержка, ресурсы, семья, которая могла помочь им справиться и найти в себе силы преодолеть трудности, с которыми они столкнулись. Но что, если у вас нет такой поддержки?

На самом деле то, что может произойти с жизнью человека из-за одного чьего-то комментария, пугает. Многие скажут, что это работа, но в конце концов это футбол, игра», – сказала Пэррис.