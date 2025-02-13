  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболистка «Брайтона» Пэррис о расизме в адрес нападающей «Сити» Шоу: «Легкомысленный комментарий может изменить жизнь человека. Промахи с пенальти Санчо и Сака подорвали их психическое здоровье»
11

Футболистка «Брайтона» Пэррис о расизме в адрес нападающей «Сити» Шоу: «Легкомысленный комментарий может изменить жизнь человека. Промахи с пенальти Санчо и Сака подорвали их психическое здоровье»

Футболистка Никита Пэррис отметила влияние оскорблений в соцсетях на игроков.

Нападающая «Брайтона» высказалась о расистских и сексистских оскорблениях в адрес футболистки «Манчестер Сити» Хадиджи Шоу после поражения «горожан» от «Арсенала» (3:4) в матче женской Суперлиги. Манчестерский клуб обратился в полицию в связи со случившимся.

«Мы знаем, что занимаемся публичным видом спорта. Мы знаем, что открыты для комментариев людей из-за этого, из-за платформы, на которой мы хотим, чтобы наш вид спорта развивался и становился сильнее и лучше. Но это все равно не дает людям права открыто высказывать все, что они думают, прямо из головы в рот и наружу. Это просто неприемлемо, необходимо определенное уважение к людям.

Думаю, очень сложно, приходя в современный футбол с огромным количеством мнений онлайн и на поле, на трибунах, и справляться с потоком оскорблений, который вы можете получить, просто проведя плохую игру. Простой промах с пенальти может привести к инцидентам, которые могут изменить вашу дальнейшую жизнь.

Люди думают, что, если это произошло в пятницу, ко вторнику все будет в порядке. Нет, то, что вы говорите, может изменить чью-то жизнь. В этом вся разница. Но некоторые просто не понимают этого. Они воспринимают это как легкомысленные комментарии: «Я сказал это сгоряча». Но то, что вы говорите сгоряча, может изменить ход чьей-то жизни. И это происходит.

Мы слышали это от Джейдона Санчо и Букайо Сака – они неоднократно рассказывали, что один случай, когда они не реализовали пенальти (в финале Евро-2020 – Спортс’’), буквально подорвал их психическое здоровье. К счастью, они смогли оправиться от этого. Но некоторые люди не могут этого сделать. У них была поддержка, ресурсы, семья, которая могла помочь им справиться и найти в себе силы преодолеть трудности, с которыми они столкнулись. Но что, если у вас нет такой поддержки?

На самом деле то, что может произойти с жизнью человека из-за одного чьего-то комментария, пугает. Многие скажут, что это работа, но в конце концов это футбол, игра», – сказала Пэррис.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
дискриминация
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoСборная Англии по футболу
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoДжейдон Санчо
женский футбол
logoБрайтон
logoБукайо Сака
соцсети
logoМанчестер Юнайтед
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Футболистка «Астон Виллы» Ноббс о расизме в адрес нападающей «Сити» Шоу: «Нужно громче говорить, что это неприемлемо. Мы не хотим этого в женском футболе и должны защищать игроков»
4вчера, 16:44
Назвавшая полицейского «тупым белым» футболистка «Челси» Керр оправдана по делу о расизме
14111 февраля, 14:29
Глава Kick It Out: «Уровень абьюза в футболе стал критическим. Четверть болельщиц не чувствует себя в безопасности на матчах, 52% сталкивались с сексизмом на стадионе»
4410 февраля, 22:10
Рекомендуем
Главные новости
«Мне не нравится ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда? Преимущество есть только когда все тело находится за защитником». Чемпион мира-1958 Альтафини о судействе
1 минуту назад
«Милан» невозможно понять с начала сезона – нет самобытности, идей и понимания, как играть с организованным соперником. Хорошо, что в 1-м тайме пропустили только один гол». Бобан о 0:1 с «Фейеноордом»
415 минут назад
Карл III посетил базу и стадион «Тоттенхэма». Королю подарили копию золотого петушка и мяч с матча НФЛ в Лондоне
917 минут назадФото
Немецкая футбольная лига и клубы заявили о поддержке демократических ценностей в преддверии парламентских выборов в Германии
1137 минут назад
Чернов о 0:3 с «Зенитом»: «Пусть Соболев немножко порадуется – он каждый год выигрывает Зимний кубок. Делать какие‑то выводы не надо»
640 минут назад
Агенты Винисиуса с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией. Вингер «Реала» еще не определился с будущим, его беспокоит возможный ущерб для репутации в случае перехода (Marca)
4643 минуты назад
Ван Дейк о 2:2 с «Эвертоном»: «Это был их финал кубка. Смириться нелегко, но «Ливерпуль» принимает результат и двигается дальше»
2250 минут назад
Акинфеев о смене поколений в ЦСКА: «Пускай будет по 16 лет всем, но они будут озорные, добрые, чистые головой и всех вынесут»
959 минут назад
«Сирена» в поисках дизайнера с навыками 3D-моделирования для веба. Вместе выведем проекты на новый уровень!
сегодня, 09:00Вакансия
«Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локо» могут сыграть в турнире Лиги легенд к 80-летию победы в ВОВ. РФС хочет провести его во время ПМЭФ в Петербурге («РБ Спорт»)
13сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» продлит контракт с Кубарси до 2030-го с увеличением отступных (El Chiringuito)
42 секунды назад
Экс-тренер «Спартака» по физподготовке Сальсес о Карпине: «Фанатик, постоянно смотрел данные игроков, изучал, проверял. При одном лишнем килограмме на спринте в 10 метров теряешь 10 см»
211 минут назад
«Милан» выглядел как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться. Команда показала свои слабости». Галли о 0:1 с «Фейеноордом»
21 минуту назад
Гендиректор «Црвены Звезды» о Мимовиче в «Зените»: «Один из лучших молодых правых защитников Европы. Огнен похож на Ивановича в этом возрасте»
332 минуты назад
Джузеппе Росси проведет прощальный матч во Флоренции, будут Фергюсон, Батистута, Тони, Кассано и другие. Форвард завершил карьеру в 2023-м
6сегодня, 08:33
Радимов о Тюкавине: «Хочется, чтобы он был лидером «Динамо». Если Константин не возьмет бразды правления и не начнет спрашивать с иностранцев, ничего у клуба не выйдет»
10сегодня, 08:14
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
1сегодня, 08:10
Файзуллаев о Хусанове: «Переход в «Ман Сити» — большое событие для Узбекистана. Теперь у «горожан» точно стало больше фанатов»
5сегодня, 07:58
Защитник «Фейеноорда» Ганцко об 1:0 с «Миланом»: «Действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Заблокировали все, что летело в штрафную»
5сегодня, 07:45
Вьештица о Мимовиче: «Быстро спрогрессировал, и теперь за ним следит вся Европа. В будущем может стать игроком сборной Сербии»
2сегодня, 07:32
Рекомендуем