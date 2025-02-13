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Диакаби о том, что Ла Лига не нашла доказательств расизма в его адрес в 2021-м: «Она защитила игрока. В случаях с другими футболистами было больше расследований»

Муктар Диакаби высказался о расизме в испанском футболе.

Напомним, в мае 2023 года защитник «Валенсии» не участвовал в акции Ла Лиги против расизма. Вероятно, гвинеец таким образом выразил недовольство непоследовательностью Ла Лиги. В 2021 году он утверждал, что подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Кадиса» Хуана Калы. Лига заявила, что доказательств этих оскорблений не было.

– Два года назад вы не стали фотографироваться с баннером против расизма. Почему? Сфотографировались бы вы сегодня?

– Сейчас я не могу сказать вам, хотел бы я этого или нет, но могу сказать, что я чувствовал, что, когда произошел тот случай [с оскорблением в мой адрес]. Лига действовала не так, как следовало бы. Когда подобное происходило с другими игроками, они проводили больше расследований. 

– Вас беспокоила шумиха, связанная с конкретным человеком?

– Все случаи отличаются. В моем случае Ла Лига защитила игрока. Но это не потому, что о Винисиусе говорят больше, чем обо мне. Это случаи проявления расизма в разных местах и контекстах. Винисиуса оскорбил болельщик, меня – игрок. Это нельзя сравнивать, хотя это одно и то же. 

Но шум, который поднялся из-за Винисиуса, меня не беспокоил, потому что это важно. Не надо скрывать то, что произошло, – сказал Диакаби

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoМуктар Диакаби
logoРеал Мадрид
дискриминация
logoВинисиус Жуниор
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