Рюдигер успеет восстановиться к ответному матчу с «Ман Сити» в ЛЧ. Защитник может выйти в старте «Реала» (As)
Защитник «Реала» получил травму бедра в матче с «Эспаньолом» (0:1) 1 февраля. Ожидалось, что немец пропустит около 3 недель, его участие в стыковых матчах лиги чемпионов было практически исключено.
По информации As, прогресс Рюдигера в восстановлении позволяет ему претендовать на выход в стартовом составе на ответную игру с «Манчестер Сити». Решение о возвращении Рюдигера примет тренерский штаб «Реала» совместно с врачами.
Участие в матче Давида Алабы, получившего травму приводящей мышцы бедра, почти исключено, поскольку «Реал» не хочет рисковать после тяжелой травмы колена, из-за которой австриец пропустил более года.
Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля. В первой игре мадридцы победили на выезде со счетом 3:2.
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