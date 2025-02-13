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Рюдигер успеет восстановиться к ответному матчу с «Ман Сити» в ЛЧ. Защитник может выйти в старте «Реала» (As)

Антонио Рюдигер может восстановиться к ответному матчу с «Манчестер Сити».

Защитник «Реала» получил травму бедра в матче с «Эспаньолом» (0:1) 1 февраля. Ожидалось, что немец пропустит около 3 недель, его участие в стыковых матчах лиги чемпионов было практически исключено.

По информации As, прогресс Рюдигера в восстановлении позволяет ему претендовать на выход в стартовом составе на ответную игру с «Манчестер Сити». Решение о возвращении Рюдигера примет тренерский штаб «Реала» совместно с врачами.

Участие в матче Давида Алабы, получившего травму приводящей мышцы бедра, почти исключено, поскольку «Реал» не хочет рисковать после тяжелой травмы колена, из-за которой австриец пропустил более года.

Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля. В первой игре мадридцы победили на выезде со счетом 3:2.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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