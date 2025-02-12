Грилиш травмировал пах в 1-м тайме матча «Ман Сити» с «Реалом», Аканджи из-за повреждения был заменен в перерыве

Джек Грилиш не смог доиграть первый тайм против «Реала».

На 29-й минуте полузащитник «Манчестер Сити » сел и дал понять, что не готов продолжать игру из-за повреждения.

Вместо 29-летнего англичанина вышел Филип Фоден . Грилиш в разговоре с Пепом Гвардиолой, главным тренером «горожан», указал на проблемы с пахом и затем ушел в раздевалку.

В конце тайма повреждение получил Мануэль Аканджи. Его после перерыва заменил Рико Льюис.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.