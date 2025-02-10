Мохеби назвал Карпина атлетом: «Сколько ему, 56? Видели бы вы его тело... Выглядит как профессиональный спортсмен!»

Мохаммад Мохеби назвал Валерия Карпина профессиональным атлетом.

56-летний Карпин является главным тренером «Ростова» с декабря 2017 года и сборной России с июля 2021 года.

«Скажу так: он профессиональный атлет! Что я имею в виду: они очень сильные, выносливые, работают на тренировках очень и очень упорно. Вот наш тренер такой же. Сколько ему, 56 лет? Но видели бы вы его тело...

Он и в таком возрасте выглядит как профессиональный спортсмен! Сильное тело, сильный менталитет. Тренер четко знает, что он хочет и как этого добиться. Он замечает мельчайшие детали, анализирует и дает установку. Просто супер!

Его манера ведения тренировок, видение футбола. Он долго играл в Испании и прививает команде похожий футбол, но при этом с жесткой дисциплиной, упорной работой», – сказал хавбек «Ростова ».