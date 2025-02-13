Ван Дейк о 2:2 с «Эвертоном»: «Это был их финал кубка. Смириться нелегко, но «Ливерпуль» принимает результат и двигается дальше»
Вирджил ван Дейк высказался о ничьей между «Ливерпулем» и «Эвертоном».
Перенесенный матч 15-го тура английской Премьер-лиги завершился со счетом 2:2. «Эвертон» сравнял счет на восьмой добавленной ко второму тайму минуте.
«Напряженная игра, много борьбы. Очень обидно пропускать на последней секунде, но что есть, то есть. Нелегко с этим смириться, но мы принимаем результат и двигаемся дальше.
Судья сыграл большую роль: в некоторых эпизодах он свистел, а потом в похожих моментах – нет.
Это был их финал кубка, и они сделали все, что в их силах, чтобы усложнить нам задачу. Это большой результат для них и потеря для нас», – сказал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в эфире TNT Sports.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: talkSPORT
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