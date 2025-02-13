У «Ливерпуля» и «Эвертона» равные результаты за 120 матчей на «Гудисон Парк»: по 41 победе и 38 ничьих. Это было последнее дерби на стадионе
«Ливерпуль» и «Эвертон» показали равные результаты за 120 игр на «Гудисон Парк».
Сегодня команды сыграли вничью (2:2) в рамках АПЛ.
Это было последнее дерби на «Гудисон Парк». С нового сезона «Эвертон» будет играть на новом стадионе.
На «Гудисоне» каждая команда одержала по 41 победе. Еще 38 матчей закончились вничью.
«Ливерпуль» упустил победу на 90+8! Героическое спасение «Эвертона» в последнем дерби на «Гудисон парк»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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