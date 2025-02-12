Левандовски о форвардах: «Действий вне схемы становится все меньше. Все смотрят на цифры, забил он или нет. В новых поколениях меньше разнообразия, чем 15 лет назад»

Роберт Левандовски высказался о роли форварда в современном футболе.

– Вы играете на профессиональном уровне уже более 15 лет. Изменилась ли роль центрального нападающего в футболе за этот период или это всего лишь теория, а на самом деле его роль по-прежнему сводится к забиванию голов?

– Не знаю, изменилась ли роль. Способ оценки нападающего, безусловно, изменился. Известно, что все смотрят на цифры, но я мог бы много раз опровергнуть эту статистику, посмотрев матч, а именно на то, как кто-то двигается, занимает позицию, зачем он это делает и почему.

Проще всего посмотреть на нападающего так: забил он или нет? Статистика, вероятно, облегчает задачу людям, не особо интересующимся футболом, в определении того, хорошо или плохо играл тот или иной игрок.

Что касается смены роли, то я замечаю ее и на других позициях. Вингеры играют иначе, в последнее время появились другие типы вингеров, центральных полузащитников и центральных защитников. Все меньше и меньше остается тех характерных защитников прошлых лет, теперь все они обучены искусству выноса мяча.

– Что, вероятно, также влияет на поведение нападающих.

– Вероятно, да. Футбол меняется, и нападающие тоже. Мне кажется, что сейчас нападающих готовят более стереотипно, действий вне схемы становится все меньше и меньше.

Я всегда считал, что на поле есть две индивидуальные позиции – вратарь и нападающий, – которые отличаются от других, хотя в конечном итоге они все должны функционировать как единое целое. Вероятно, это вызов для системы тренировок в широком смысле – привлечь к игре в мяч все больше людей. Потому что, оглядываясь назад, можно сказать, что 15 лет назад разнообразие футболистов было больше, чем в нынешнем поколении или в том, которое скоро придет, – отметил нападающий «Барселоны».