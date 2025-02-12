Деку: «Барса» не может позволить себе потратить 200 млн евро на трансферы, как «Ман Сити». Нам не нужно обновление – молодые игроки уже играют важную роль»
Деку считает, что «Барселоне» не нужно беспокоиться о трансферах.
«В одних странах больше контроля, в других меньше, или больше команд, которые могут [тратить больше]... В январе «Ман Сити» потратил более 200 миллионов евро. Сейчас мы не можем позволить себе подобное. Но нам не нужно сейчас подписывать четверых или пятерых игроков. Возможно, «Сити» потребуется обновление в ближайшие несколько лет. Мы преодолели этот рубеж.
Мы подписывали игроков три года назад, и те, то пришел, дают результаты, а молодые игроки, которые уже играют важную роль, укрепляют свои позиции, как, например, Педри, Гави и Рональд [Араухо]. Мы рады, что теперь меньше беспокоимся о трансферах, чем раньше», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью TV3.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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