Вьештица о Мимовиче: «Быстро спрогрессировал, и теперь за ним следит вся Европа. В будущем может стать игроком сборной Сербии»

Милан Вьештица оценил переход Огнена Мимовича в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга арендовал защитника у «Фенербахче» до конца сезона.

«Прекрасно знаю этого защитника. Еще совсем недавно Огнен играл в первой лиге, а затем быстро спрогрессировал, и теперь за ним следит вся Европа. Молодой и перспективный футболист. В будущем он может стать основным игроком сборной Сербии .

Его самые главные качества — высокая скорость и хорошая техника. Я бы не назвал Мимовича защитником-домоседом, он достаточно часто подключается к атакам. Огнен поможет «Зениту», — сказал экс-игрок «Зенита », а ныне ассистент тренера «Войводины».