Вьештица о Мимовиче: «Быстро спрогрессировал, и теперь за ним следит вся Европа. В будущем может стать игроком сборной Сербии»
Милан Вьештица оценил переход Огнена Мимовича в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга арендовал защитника у «Фенербахче» до конца сезона.
«Прекрасно знаю этого защитника. Еще совсем недавно Огнен играл в первой лиге, а затем быстро спрогрессировал, и теперь за ним следит вся Европа. Молодой и перспективный футболист. В будущем он может стать основным игроком сборной Сербии.
Его самые главные качества — высокая скорость и хорошая техника. Я бы не назвал Мимовича защитником-домоседом, он достаточно часто подключается к атакам. Огнен поможет «Зениту», — сказал экс-игрок «Зенита», а ныне ассистент тренера «Войводины».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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